Piallassa da ripulire. Il Comune detta le regole: "Barche abbandonate e rifiuti da rimuovere"

Quindici giorni a partire da ieri, da quando cioè l’ordinanza è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune. È il tempo entro il quale chiunque abbia abbandonato nella Pialassa Baiona barche semiaffondate, rifiuti o altro tipo di materiale, dovrà provvedere alla rimozione. A stabilirlo è appunto un’ordinanza del Servizio Tutela Ambiente e Territorio che ha l’obiettivo di ripristinare alcune delle aree naturali della Pialassa dove sono presenti manufatti e oggetti in stato di abbandono che oltre a causare degrado sono anche pericolosi per la navigazione in valle. Tra le aree interessate ci sono quelle di via delle Valli e in prossimità del ponte dei Gruccioni.

Sono stati individuati manufatti abusivi come cavane per il ricovero delle barche, passerelle oltre a materiali di vario genere, dalle fioriere, pali e padelloni. E poi ancore di ferro, barche semiaffondate, bilance e molto altro. I manufatti, di cui non si conoscono i proprietari, sono stati realizzati in legno e altro materiale come lamiera e onduline, e accanto sono presenti rifiuti di vario genere che, sottolinea l’ordinanza, "possono costituire fattore di rischio per la salute di coloro che a vario titolo frequentano gli ambienti vallivi". Per questo, e anche per il particolare pregio naturalistico delle aree sottoposte anche a vincoli, il Comune ha deciso di intervenire in tempi velocissimi perché le aree interessate vengano ripulite e tornino allo stato naturale originario.

La rimozione di rifiuti e manufatti abusivi e il loro smaltimento dovrà essere effettuata dai responsabili degli abbandoni che dovranno accollarsene le spese, in caso contrario, se non si riuscirà a individuarli, trascorsi i quindici giorni sarà l’Amministrazione ad occuparsi della rimozione degli oggetti presenti. L’ordinanza verrà affissa nei luoghi interessati e anche sui manufatti presenti per diffondere il più possibile la decisione presa dall’Amministrazione. Rimozione e pulizia saranno effettuati, se ce ne sarà la necessità, dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio e dalla Polizia locale.

a.cor.