Piangipane e Iannoni omaggiano Paganini

Stasera alle 21 la chiesa parrocchiale di Piangipane ospita il ’Concerto in omaggio a Paganini’, evento nato nel 2005 per celebrare il musicista che nell’ultima domenica di settembre del 1810 si esibì proprio a Piangipane. La serata, organizzata dall’associazione musicale ’Angelo Mariani’ con il contributo della Proloco di Piangipane, avrà come protagonista la giovane violinista italiana Misia Iannoni Sebastiani (in foto).

La musicista, formatasi al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, si è realizzata con i Maestri Marco Fiorini, Oleksandr Semchuk, Ksenia Milas e Pavel Berman. Di recente, ha concluso il percorso di studi all’Hochschule fur Musik di Basilea, sotto la guida di Rainer Schmidt, svolgendo successivamente il perfezionamento con il master a indirizzo scolastico. Il programma prevede esibizioni sia di Paganini, sia di un altro grande compositore di tutti i tempi, Johann Sebastian Bach. Iannoni suonerà la ’Sonata n. 1 in sol minore per violino solo Bwv 1001’ e ’Partita n. 2 in re minore per violino solo Bwv 1004’, entrambe opere di Bach. Il concerto proseguirà con due dei ’24 Capricci’ di Paganini che compongono l’opera 1: ’n. 5 in la minore’ e ’n. 20 in re maggiore’. L’ingresso è ad offerta libera.