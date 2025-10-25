Piangipane, incubo piccioni: "Un’assemblea pubblica per risolvere il problema"

Fotografie, fatture, documenti e tutto ciò che possa attestare i danni della "colonia di oltre 400 piccioni che da anni ha invaso la zona di via Braccesca a Piangipane causando enormi problemi". L’obiettivo? "Presentarsi uniti davanti agli organi competenti, tra cui Comune, Ausl e Azimut, per fermare una situazione ormai fuori controllo". Queste le parole di Veronica Casadei, residente di Piangipane, che sta organizzando un’assemblea pubblica e, attraverso lo studio di famiglia, raccogliendo i documenti.

"I piccioni ci sono da oltre 50 anni – spiega Casadei -, mia mamma da bambina si ricorda che una signora gli dava da mangiare e, probabilmente, quella famiglia non ha mai smesso. Per anni gli ha dato il mais in parte proveniente dai suoi campi e in parte acquistato al consorzio e, così, i piccioni si sono abituati a stazionare qui. Spostano le tegole dei tetti, con conseguenti infiltrazioni, danneggiano i pannelli solari, le grondaie. Ogni volta che i vengono allontanati, si spostano sui tetti vicini. Così, il problema si sta allargando. Io, ad esempio, spendo 200 euro ogni 2-3 mesi per le grondaie e da poco ho effettuato una disinfestazione da 600 euro contro le blatte. Non bisogna sottovalutare i rischi igienico-sanitari: il guano dei piccioni attira topi e scarafaggi. Sono arrivata all’idea di costituire un comitato perché sono invasa da escrementi nei terrazzi, nel cortile, sull’auto, nel condizionatore. Vado a letto e alle 2 di notte li sento che litigano sotto i coppi, alle 5 della mattina mi svegliano. Ho un bassocomodo di mio nonno dove i piccioni entrano e riempiono di escrementi; ho chiamato una ditta per ripulirlo ma si sono rifiutati. Non hanno il coraggio di entrare. È insostenibile".

Non appena otterrà un numero sufficiente di adesioni, Casadei fisserà una data per l’assemblea pubblica. La residente si è accordata con l’imprenditore Arnaldo Valgimigli, che da anni si occupa della pulizia delle grondaie e la posa degli scovoli in zona, per ottenere preventivi scontati per la pulizia a chi li richiede nel giorno dell’assemblea. Già lo scorso anno un cittadino, dopo aver lasciato segnalazioni alla Polizia Locale, ad Azimut e ad Ausl, si era rivolto al Carlino per segnalare il problema. "Un anno dopo, la situazione è la stessa – continua Casadei -. Agire insieme è l’unico modo per tutelare Piangipane e fermare questa deriva. Noi non abbiamo nulla contro gli animali, anzi. Però non ce la facciamo più. L’obiettivo minimo è ottenere dalle istituzioni il mangime per sterilizzarli. Poi, lo spargeremo anche a spese nostre. È una colonia troppo grande, bisogna fare qualcosa".