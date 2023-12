Piangipane, respinte le nuove antenne

A inizio novembre il Comune di Ravenna aveva pubblicato l’avviso di deposito di una richiesta, presentata da Tim e Vodafone, per realizzare una nuovo impianto di telefonia mobile in via Maccalone a Piangipane. L’allarme era però già scattato in paese a inizio ottobre, tanto da allertare Lista per Ravenna tramite il vicepresidente del Consiglio territoriale locale, Nicola Carnicella. Era stato infatti notato dai residenti in zona un tecnico che, con laser e tesserino, misurava le altezze delle case vicine. Come spiega il capogruppo di LpRa, Alvaro Ancisi, "ci siamo dunque assunti, fin da allora, l’impegno di monitorare gli sviluppi amministrativi del progetto". Il 5 dicembre ne ha discusso anche il Consiglio territoriale di Piangipane. Come scrive Ancisi, lo Sportello Unico per l’Edilizia, alla fine ha dato parere negativo perché "l’intervento edilizio non figura tra quelli ammessi nell’area in questione dal Regolamento Urbanistico Edilizio comunale, trattandosi di “attività edilizia in aree parzialmente pianificate”, in cui sono consentiti solo interventi realizzati direttamente dal Comune. TIM/Vodafone potranno opporsi alla decisione, con l’impossibilità, secondo la mia valutazione, che questo ostacolo sia rimosso".