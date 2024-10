"Piani speciali per la ricostruzione, importante considerare l’evento recente"

Nel Salone Estense della Rocca di Lugo l’altro giorno la giunta dell’Unione della Bassa Romagna ha incontrato i rappresentanti del tavolo dell’imprenditoria. Alla riunione erano presenti anche i dirigenti dell’Unione, Gilberto Facondini, dell’area Territorio e ambiente, e Federico Vespignani, del Settore Progetti strategici, Sviluppo economico e Promozione territoriale, e Nicola Pasi, capo di gabinetto del presidente della Provincia di Ravenna. Si è trattato della prima riunione dopo l’alluvione che ha colpito la Bassa Romagna il 18 e il 19 settembre scorsi; tema centrale che ha portato all’ordine del giorno la protezione del territorio, la necessità di sicurezza e ricostruzione pubblica per uno sviluppo economico, la situazione attuale del piano urbanistico generale e l’importanza della pianificazione come strumento di governo del territorio. Ampio spazio è stato dedicato alle richieste e alle perplessità dei soggetti coinvolti che hanno rimarcato l’importanza di procedere in modo unitario e collaborativo.

Per quanto riguarda il quadro delle esigenze complessive, inserito nei piani per la ricostruzione pubblica e per le infrastrutture del territorio, è stato evidenziato che non solo dovrà indicare i progetti, ma anche le concrete priorità di intervento in base a quanto avvenuto durante l’alluvione di settembre 2024. "Le procedure in corso saranno considerate nel piano speciale definitivo per cercare di conciliare al meglio protezione del territorio, sicurezza e sviluppo economico": queste le parole di Matteo Giacomoni, sindaco referente per Urbanistica e pianificazione strategica, che ha illustrato la situazione attuale dei territori maggiormente colpiti e l’avanzamento del percorso del Pug.

"Sono necessarie azioni strutturate e condivise a livello territoriale – ha dichiarato la presidente dell’Unione Elena Zannoni –. Serve razionalità: è necessario sedersi al tavolo e prendere iniziative corali".

"Apprezziamo la costante collaborazione assicurata dal Tavolo dell’imprenditoria, soprattutto su temi rilevanti come questi – ha aggiunto il sindaco Riccardo Graziani, referente dell’Unione per le Attività produttive e gli organismi partecipati –. Ritengo che la costante interazione con le rappresentanze continuerà, anche nel mandato appena iniziato, a costituire uno dei punti di forza di questo territorio".