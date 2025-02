Piano anti barriere architettoniche, primi incontri

Venerdì e sabato sono in programma i primi quattro incontri del percorso partecipato che porterà a realizzare il primo Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) dell’Unione della Romagna Faentina. Si tratta di uno strumento di pianificazione volto a migliorare l’accessibilità di edifici pubblici, spazi urbani e trasporti.

Il primo incontro è in programma a Faenza venerdì alle 10 a Faventia Sales (aula 3). Sempre nella stessa giornata, alle 16, si svolgerà un secondo incontro nella biblioteca comunale Luigi Dal Pane, in piazzale Poggi 6 a Castel Bolognese, rivolto sia ai cittadini di Castello sia a quelli di Solarolo. Sabato si terranno due ulteriori incontri. Il primo avrà luogo alle 10 nella rocca sforzesca, in piazza Ivo Mazzanti a Riolo, rivolto ai cittadini di Riolo e Casola. Nel pomeriggio, alle 15, si terrà l’ultimo incontro nella sala del Consiglio comunale, in piazza Naldi 2 a Brisighella.

Gli incontri serviranno a individuare in maniera collaborativa e partecipata gli spazi su cui intervenire in ogni comune e frazione del territorio e verranno definite le priorità di intervento. Con il coinvolgimento di cittadini e associazioni, l’Unione della Romagna Faentina auspica di realizzare un piano il più aderente possibile alle esigenze concrete di chi vive quotidianamente gli spazi pubblici. In questo contesto, gli incontri pubblici rappresentano un’opportunità per raccogliere segnalazioni e suggerimenti utili per migliorare l’accessibilità fisica degli edifici e dei trasporti. Gli incontri si svolgeranno in presenza, nelle quattro sedi indicate, ma saranno registrati e resi disponibili sul canale YouTube dell’Unione della Romagna Faentina. Per contribuire ulteriormente alla redazione del Peba, è possibile inoltre compilare un questionario anonimo online. Chiunque desideri invece segnalare eventuali barriere architettoniche all’ufficio competente, può avvalersi della piattaforma Comuni-Chiamo. Info. www.romagnafaentina.it/progetti/peba.