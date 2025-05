Piano colombacci. Enpa presenta denuncia in Procura

Una denuncia alla Procura della Repubblica contro il piano di controllo del Colombaccio approvato dalla Regione Emilia-Romagna. L’ha presentata Enpa (Ente nazionale protezione animali), come annunciato in una nota stampa in cui definisce il piano di controllo "crudele", "un provvedimento che colpisce anche giovani esemplari e nidiacei".

Nel comunicato di Enpa si sottolinea che il piano di controllo ha suscitato "opposizione persino tra i cacciatori, che hanno già presentato ricorso al Tar". Il ricorso dell’associazione nazionale Libera Caccia è stato poi respinto dal Tribunale amministrativo perché per i giudici felsinei non esistono proprio i presupposti per l’accoglimento del ricorso.

Nella denuncia, l’Ente nazionale protezione animali ha evidenziato "gravi profili di illegalità e le pesanti ripercussioni sulla fauna selvatica". "Il piano infatti – si legge nella nota stampa – verrebbe attuato proprio durante la stagione riproduttiva e di nidificazione dell’avifauna, periodo tutelato dalle direttive europee e dalla legge nazionale 157/1992. L’intervento provocherebbe un forte disturbo biologico, condannando alla morte i piccoli rimasti senza cure parentali".

La Regione, continuano da Enpa, "giustifica il piano parlando di danni all’agricoltura, ma dai documenti emerge una cifra irrisoria per un territorio così vasto: circa 34.500 euro l’anno. Inoltre, non risulta alcuna valutazione sull’uso di metodi ecologici e preventivi – come dissuasori acustici, visivi e meccanici – già dimostratisi efficaci".

Le conclusioni parlano di "un piano antiscientifico, pericoloso, dannoso per la biodiversità, in contrasto con la legge e l’etica. Senza reali motivazioni, se non quella di soddisfare le pressioni della lobby agricola, puntando a qualche facile consenso. È bene ricordare che il Colombaccio è già specie cacciabile durante la stagione venatoria: questo piano va ben oltre".