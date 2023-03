Piano del Parco: "Cava da monitorare"

È stato pubblicato il Piano territoriale per il Parco regionale della Vena del Gesso, in attesa delle osservazioni che lo andranno a integrare. Un dossier articolato in una decina di documenti, fitti di osservazioni e pianificazioni per il futuro dell’area protetta nata nel 2005 per tutelare il sistema carsico più studiato al mondo, oggetto delle attenzioni degli scienziati da ormai quattro secoli.

Sono chiaramente i capitoli dei vari documenti inerenti l’area della cava di Monte Tondo quelli più delicati: se da un lato infatti viene ricordato come l’attività di estrazione abbia ottenuto un ulteriore proroga fino all’ottobre del 2024, dall’altro vengono puntati i riflettori in maniera decisa nei confronti delle grotte che sorgono a più ridotta distanza dal perimetro dell’area di cava: il documento evidenzia infatti come "il livello di sopportazione fisico dell’ambiente sia stato ampiamente superato, avviando un processo di degrado gravissimo e superiore ad ogni previsione".

Ma si spinge anche oltre: "I sistemi carsici gessosi alterati dall’attività di cava sono tra i maggiori non soltanto della Vena del Gesso, ma dell’intera Unione Europea. Sono state direttamente intercettate dall’attività di cava con pesanti ripercussioni sull’idrologia sotterranea e di superficie, fra le altre, la Grotta del Re Tiberio, l’Abisso Cinquanta, l’Abisso Tre Anelli, l’Inghiottitoio del Re Tiberio, l’Abisso Mezzano, la Grotta alta che soffia. Pur non essendo state direttamente intercettate dalla cava hanno comunque subito alterazioni dell’idrologia sotterranea la Grotta Enrica, la Grotta a ovest dei Crivellari, la Grotta Grande dei Crivellari, le Grotta di ca’ Boschetti, la Risorgente a nord ovest di ca’ Boschetti. Sarebbe quanto meno necessario un costante intervento di monitoraggio e di controllo dell’attività estrattiva allo scopo di non aggravare ulteriormente la già critica situazione".

Per gli estensori del piano c’è una sola cosa da fare: Si propone di inserire tutte le cavità in questione in Zona B". Il secondo maggior livello di tutela possibile dunque, il quale comporterebbe una probabile interruzione delle attività di estrazione del gesso già all’interno dell’attuale perimetro di cava.

f.d.