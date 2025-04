Piano della asfaltature. I lavori in IX Traversa e via Venezia Giulia

Proseguono sul territorio i lavori di asfaltatura. Ieri è toccato alla IX Traversa, nel tratto tra viale Matteotti e viale II Giugno, con il ripristino delle zone danneggiate dalle radici dei pini. Un intervento è in corso anche a Pinarella, dove le macchine sono arrivate ieri in via Venezia Giulia, per iniziare la rimozione dell’asfalto nelle parti più ammalorate e procedere al ripristino del fondo stradale nei tratti interessati. In settimana inizieranno gli interventi in via Damiano Chiesa a Milano Marittima, anche essi rinviati per maltempo, che interesseranno inizialmente la posa delle caditoie per favorire il deflusso delle acque piovane, per proseguire poi col rifacimento dell’intero manto stradale. E’ previsto sempre in settimana l’inizio dei lavori per il ripristino dell’asfalto anche in via Oberdan a Milano Marittima.