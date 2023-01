Piano delle attività estrattive, la Provincia rinvia di quattro mesi

Un altro rinvio si abbatte sulla redazione del Piano per le attività estrattive. La Provincia ha infatti deciso di sospendere, "per la durata di quattro mesi, il termine per la definizione della proposta di Piano da adottare, in una logica di più ampia condivisione e coinvolgimento degli enti del territorio".

Stupefatti e irritati gli ambientalisti che da anni si battono per la difesa del sistema carsico di Monte Tondo, e che osteggiano qualunque ampliamento del perimetro dell’area di cava. "Il Piae", protestano, "ha una valenza di dieci anni, quindi si conosce con congruo anticipo la sua data di scadenza. Questi ritardi e rinvii sono per noi incomprensibili, e ci permettiamo di dire che gettano un’ombra di discredito sulla Provincia e sulle altre amministrazioni coinvolte nella definizione del Piae. Le leggi vietano la distruzione dei fenomeni carsici e impediscono l’ampliamento dell’area estrattiva. Queste stesse amministrazioni hanno votato un protocollo di sostegno alla candidatura Unesco che le impegna a salvare dalla distruzione il sistema carsico del Re Tiberio e dei Crivellari. Hanno voluto che la Regione finanziasse uno studio per svolgere ‘un’attentissima indagine volta a proteggere la Vena del Gesso e i sui sistemi carsici’. Che valenza assume questo studio, pagato fior di quattrini, e ‘recepito favorevolmente’? Sarà forse che si esprime con forte determinazione contro la possibilità di un’espansione della cava?".

Quello che quasi tutti nell’ambiente si domandano è in che direzione vada quest’ennesimo rinvio, se in quella di ritagliare alla Saint-Gobain le possibilità di ampliare la cava, o se invece in quella opposta di sancire uno stop a qualsiasi ipotesi di allargamento degli scavi.

La Provincia sembra aspettare che l’indicazione definitiva venga dalla Regione dove potrebbe essere in corso una riflessione. Secondo molti la visita della commissaria Unesco Gordana Beltram, a quanto pare dettasi entusiasta dalla candidatura a Patrimonio dell’Umanità dei gessi emiliano-romagnoli, che hanno nella Vena del Gesso il loro cuore pulsante, potrebbe aver contagiato i vertici regionali. Anche per questo la giunta di viale Aldo Moro pare tardi a replicare all’interrogazione con cui i Verdi hanno chiesto rassicurazioni circa il futuro dei sistemi carsici, molti dei quali potrebbero finire intercettati da un’espansione della cava.

f.d.