Piano Italia a 1 Giga, a Bagnacavallo connessione per 1.470 civici

Hanno preso il via a Bagnacavallo i cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia a 1 Giga’: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Nel comune verranno connessi oltre 1.470 civici attraverso un’infrastruttura Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa), che consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo e si svilupperà per circa 135 chilometri, di cui quasi l’80% sarà realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e linee sotterranee o aeree già esistenti. Per conto di Open Fiber ci sono alcuni incaricati autorizzati, muniti di cartellino o pettorina gialla che stanno raccogliendo i permessi per consentire la realizzazione degli interventi di cablaggio e collegamento. Gli interessati possono in ogni caso controllare se la propria abitazione rientra nel progetto grazie all’elenco presente sul sito del Comune di Bagnacavallo o contattando l’Urp del Comune (0545.280888).

"Con questo progetto – sottolinea l’assessore all’Innovazione tecnologica del Comune di Bagnacavallo, Francesco Ravagli – compiamo un passo importante verso una città più moderna e competitiva. La possibilità di accedere a una rete ultraveloce consentirà non solo di ridurre il digital divide, ma anche di ampliare l’offerta di servizi digitali, sostenere le imprese locali e agevolare lo smart working. È un risultato reso possibile grazie ai fondi del Pnrr e all’impegno di Open Fiber". "Il buon rapporto con l’amministrazione comunale – afferma Francesca Cherchi, field manager di Open Fiber in provincia di Ravenna –ci sta permettendo di lavorare nel comune di Bagnacavallo per portare un’infrastruttura innovativa e sostenibile a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Una tecnologia all’avanguardia, la stessa presente nelle grandi città, che permette di ridurre il cosiddetto “digital divide” e fruire di molteplici servizi di ultima generazione".