PianoterRA e la Pietro Pezzi ospiti del Safari

Continua la collaborazione tra PianoterRA sitting volley e la Serie B Pietro Pezzi che insieme, sabato 2 settembre, saranno ospiti del Safari Ravenna in un pomeriggio fatto di sport, inclusione e soprattutto volley. Per l’occasione i giocatori della Pietro Pezzi, con il roster praticamente al completo, “sfideranno” la PianoterRa sitting volley ma prima saranno accompagnati da una guida esperta all’interno del Safari per scoprire le meraviglie del Parco ravennate. Per l’occasione si potrà vederli dunque giocare assieme sotto la pensilina del Parco a partire dalle 15, dando la possibilità di avvicinarsi al sitting volley.