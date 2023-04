Piantati trenta lecci a Ponte Nuovo

Si è svolto giovedì 6 aprile, alla presenza del Comitato cittadino e della polisportiva di Ponte

Nuovo, della società calcistica Low Ponte e degli assessori Giacomo Costantini e Igor Gallonetto, l’intervento di piantumazione di 30 lecci presso il campo sportivo di via Ancona, a Ponte Nuovo.

Si tratta di un’azione di compensazione ambientale per l’abbattimento delle emissioni relative a ’JFK on ice 2022’, l’impianto per il pattinaggio su ghiaccio tradizionalmente ospitato nel periodo natalizio in piazza Kennedy, messo in campo da Confesercenti Ravenna-Cesena e dai

gestori stessi della pista, la ditta Zannoni.

Gli alberi, alla cui innaffiatura regolare contribuiranno attivamente il Comitato cittadino, la polisportiva e il Low Ponte, creeranno un perimetro verde che accompagnerà la passeggiata del circuito ad anello del campo sportivo.

Nella foto un momento della piantumazione