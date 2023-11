Marina di Ravenna, una piattaforma alta 90 metri è partita dai cantieri Rosetti Marino per l’Argentina

Marina di Ravenna, 20 novembre 2023 – Dal cantiere Rosetti Marino di Marina di Ravenna all’Argentina. Un jacket alto 90 metri, peso 3mila tonnellate, è partito ieri per una piattaforma vicina allo stretto di Magellano, nella Terra del Fuoco, salutato dalla banchina dai dipendenti dell’azienda ravennate. Servirà per le estrazioni di gas.

Per il presidente del Gruppo, Stefano Silvestroni, "dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi come comunità del fatto che Ravenna e Rosetti Marino sono uno dei pochi posti nel mondo, saranno una decina, dove si realizzano questi impianti tecnologicamente complessi e avanzatissimi che ci vengono richiesti da pochissimi committenti". In questo caso Total Austral, la subsidiary Argentina di Total Energies.

Un lavoro che "genera centinaia di redditi elevati, prodotti e distribuiti per tanti nostri dipendenti e contrattisti a Ravenna. Questo penso che sia il dato di fatto incontrovertibile più rilevante", dice Silvestroni.

"Sono 400 le persone che hanno lavorato a questo progetto – spiega il project manager di Rosetti Marino, Cristiano Sarti –, oltre a società di tutto il mondo. La piattaforma contribuirà in modo significativo a rendere indipendente l’Argentina per l’approvvigionamento di gas".