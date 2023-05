Piatti gratis agli sfollati Gara di solidarietà dei ristoratori

La solidarietà e l’accoglienza in Romagna sono di casa. La prova arriva dai tantissimi cittadini che sin dalle prime ore del mattino, sono andati in municipio a Faenza per chiedere come aiutare gli sfollati. Tanti i ristoranti che, attraverso le rispettive pagine social, hanno fatto altrettanto. "Ricordatevi che noi Romagnoli quando c’è da tirarsi su le maniche e aiutare…non ci siamo mai fatti indietro e mai lo faremo", si legge sulla pagina Facebook del ristorante La Miseria in via Prada, a Prada. "Ci sentiamo in dovere di aiutare chiunque stasera (ieri, ndr) e nelle prossime giornate potesse aver bisogno di un piatto di tagliatelle per riscaldarsi un po’…purtroppo non abbiamo modo di ospitare nessuno ma per riempire la pancia a chiunque fosse in una situazione di forte disagio e lontano dalla propria casa e dalle proprie cose noi ci siamo". Stesso messaggio da Bisinì dla Sghisa, in via Cavour a Faenza:

"Chiunque sia stato sfollato o gravemente danneggiato questa sera troverà offerto da noi un piatto caldo. E un sorriso". Il mondo dei Rioni si sta attivando per aiutare tutti i faentini in difficoltà. Sono state aperte le sedi Rionali per chiunque abbia bisogno di un posto dotato di luce, gas, rete internet, servizi igienici, tv e giochi per bambini con la presenza di soci per dare un aiuto. "In caso di necessità attiveremo anche le cucine per offrire un pasto caldo a chiunque non abbia la possibilità di rientrare in casa propria", fanno sapere.