Piazza Baracca nel mirino: "Sorvegliata speciale, ma nessun limite d’orario per i negozi di vicinato"

Sorvegliata speciale, sì. Ma niente limiti all’orario di attività dei negozi, almeno per ora. È quanto è stato stabilito ieri nel comitato di ordine e sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura per quanto riguarda piazza Baracca, che dopo il tentato omicidio della settimana scorsa era uno degli argomenti più caldi da affrontare nel corso della riunione. L’episodio noto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì della settimana scorsa, quando una 37enne algerina è stata colpita più volte con un’arma da taglio al volto e all’addome all’interno di un minimarket. È stato arrestato il titolare dell’attività, un 43enne originario del Bangladesh.

"Abbiamo esaminato la questione di piazza Baracca alla luce dell’accoltellamento – spiega il prefetto Castrese De Rosa – ma abbiamo deciso che dal momento che lì c’è un progetto in corso per rendere quella zona più vivibile per ora aspettiamo, e vedremo in futuro se proporre misure più restrittive rispetto a quelle già adottate. Monitoreremo la situazione per capire come procedono le cose".

Dallo scorso 1 ottobre in piazza Baracca sono attive due ordinanze che prevedono il divieto di vendita e somministrazione dalle 18 alle 8 per esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi di bevande alcoliche o superalcoliche, anche se effettuata tramite distributori automatici, oltre al divieto del consumo di alcolici in qualsiasi contenitore e del consumo di qualsiasi alimento e bevanda in bottiglie di vetro e lattine. L’ipotesi era quella di introdurre anche un orario limite entro il quale i negozi di vicinato devono tassativamente chiudere, come avviene a Forlì e a Faenza, ma si è optato per evitare questo tipo di provvedimento. Almeno per il momento: "Non si esclude l’adozione di un’ordinanza di quel tipo se si dovessero verificare nuovi episodi – aggiunge De Rosa – ma al momento, per quanto deprecabile sia l’episodio avvenuto, c’è stato subito un arresto e vedremo anche cosa dicono le indagini che sono in corso. Tra l’altro sappiamo che quella sera ci sono state una serie di violazioni che sono oggetto di accertamento da parte della questura per un eventuale provvedimento di sospensione di quell’attività. Nel frattempo incrementeremo ancora di più la sorveglianza nell’area di piazza Baracca, che era già attenzionata".

"Si continua a monitorare e se ci sarà necessità si interverrà sugli orari – dice anche il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani – ma imporre degli orari significa intervenire a gamba tesa sugli esercizi di vicinato, cambiare gli equilibri: o c’è un fatto di ordine pubblico oppure un provvedimento amministrativo dovrebbe riguardare tutto il territorio. Non significherebbe fare un favore alle attività commerciali".

Il Comune ora punta ad arrivare al più presto all’installazione delle nuove telecamere, rinviata l’anno scorso per l’alluvione: gli uffici sono stati travolti dalla mole di lavoro legata all’emergenza. "Quella di piazza Baracca è una zona che presenta equilibri delicati, ma non pericolosa – prosegue Fusignani –. Va attenzionata".

Sara Servadei