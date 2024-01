Piazza Baracca, scatta la multa. Vendeva alcol ignorando il divieto. Controlli a tappeto dei vigili

Controlli a tappeto tra mercoledì e ieri da parte degli agenti della Polizia locale di Ravenna nel centro storico, in particolare nelle aree dell’Isola San Giovanni e di piazza Baracca. Nel corso dell’attività, svolta con l’ausilio di un’unità cinofila proveniente dalla Polizia locale di Riccione, sono state identificate dodici persone di cui nove straniere. Tra queste un minorenne di nazionalità romena, individuato dal cane ‘Ziko’, è stato denunciato per spaccio di cannabis. Tre uomini, un italiano, un guineano e un minore ucraino, sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori di droga e sanzionati per violazioni al regolamento di Polizia urbana. Un’esercente di un’attività di piazza Baracca è stato invece colto mentre vendeva bevande alcoliche in bottiglia a un cittadino, nonostante l’ordinanza in vigore che ne vieta la vendita dalle 18 alle 8.

L’attività di presidio del territorio, finalizzata, in particolare, ad arginare situazioni di degrado e comportamenti che possano creare problemi alla pubblica tranquillità e alla sicurezza urbana, proseguirà nelle prossime settimane.