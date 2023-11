Piazza Baracca si rinnova. Un percorso sulle mura porterà in centro storico: "Più luci e telecamere"

Un percorso pedonale sopra le mura per consentire ai turisti di accedere al centro storico. Partirà da piazza della Resistenza e arriverà in piazza Baracca, contribuendo a risolverne i problemi di degrado e ordine pubblico. Un investimento di 98.500 euro, di cui 78mila coperti da un contributo della Regione, che ha riconosciuto la validità del progetto. La delibera, immediatamente esecutiva, è stata portata ieri in giunta comunale dal vicesindaco e assessore alla sicurezza, Eugenio Fusignani. La zona di piazza Baracca ha posto numerosi problemi di ordine pubblico, soprattutto nell’orario notturno per il comportamento di gruppi di giovani e giovanissimi che la fanno percepire come insicura e assolutamente da evitare. "Questo intervento messo a punto a fine 2022 – commenta Fusignani – doveva essere completato entro quest’anno, ma a causa dei ritardi dovuti all’alluvione i lavori termineranno la prossima primavera". In particolare, è previsto, dove risultano carenti e insufficienti, il potenziamento dell’illuminazione e della rete di videosorveglianza con telecamere di ultima generazione. Saranno, inoltre, posizionate altre panchine e sostituite quelle danneggiate, si interverrà sull’arredo urbano e sarà migliorata la segnaletica turistica e commerciale. Nei punti di incontro dei ragazzi che frequentano l’area saranno attivati progetti educativi di strada per coinvolgerli in azioni di recupero e saranno realizzate iniziative ed eventi che riqualifichino la zona.

Complessivamente l’intervento richiede, secondo gli uffici comunali, un investimento di 98.500 euro suddiviso in spese per l’installazione di telecamere di videosorveglianza (37.500 euro), il potenziamento dell’illuminazione pubblica (5.000 euro), la sostituzione dell’arredo urbano (6.000 euro), l’ideazione e realizzazione di attività di prevenzione attraverso servizi educativi (15.000 euro), l’organizzazione di eventi e manifestazioni (28.000 euro) e infine 7.000 euro per attività di osservazione, prevenzione, allertamento delle forze dell’ordine e informazione per turisti e passanti da realizzare con l’associazione nazionale carabinieri che già collabora con la Polizia locale.

Maria Vittoria Venturelli