Piazza Baracca sotto la lente: "Presto ordinanza antialcol e il Comitato per l’ordine"

Spaccio e liti sotto i fumi dell’alcol, finite a coltellate. E l’altra sera, come tragico epilogo, un omicidio. Tutto inizia e finisce in piazza Baracca, in pieno centro, anche se come tiene a precisare il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani, "non si può parlare di emergenza. C’è una situazione particolare che va tenuta sotto controllo e ci sono interventi da fare. Non è un caso che siano previste azioni importanti su quell’area".

Vicesindaco Fusignani, l’omicidio di mercoledì sera si è innescato da una lite in piazza Baracca, già teatro di un tentato omicidio due anni fa. A questo punto si può parlare di emergenza sicurezza...

"No, si parla di emergenza sicurezza quando una zona è fuori controllo e un cittadino rischia se ci passa. Da qualche giorno in piazza Baracca c’è pure sempre una pattuglia della Polizia locale per monitorare i bus turistici che, una volta lì, tiene sotto controllo la situazione. Però l’episodio dell’altra sera è avvenuto quando non c’erano agenti. C’è una situazione particolare che va tenuta sotto controllo e ci sono interventi da fare. Non è un caso che siano previste azioni importanti su quell’area come l’ultimo Accordo di programma con la Regione".

In cosa consiste?

"In una serie di azioni di sicurezza integrata sul percorso pedonale sopra le mura nord-ovest della città, che termina in piazza Baracca. Il 6 settembre il presidente Bonaccini ha dato il via libera all’Accordo che prevede, tra gli altri interventi, anche l’implementazione dell’illuminazione e l’installazione di un’altra telecamera. Il tutto per un importo di 98.500 euro: 78mila dalla Regione e gli altri dal Comune".

Per l’area di piazza Baracca fino al 30 aprile era anche in vigore un’ordinanza antialcol e antivetro. Ha intenzione di firmarne altre?

"Sì. Anche se le ordinanze non possono essere perenni. Ma dell’area di piazza Baracca se ne è parlato in tanti tavoli e se ne parlerà ancora".

È previsto un ulteriore tavolo dopo l’omicidio?

"Sì, il prefetto, con la solita tempestività e sensibilità, ha convocato per mercoledì mattina un comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica".

Tornando agli interventi decisi dall’Amministrazione in piazza Baracca, erano state spostate le panchine ed era previsto il trasferimento del chiosco. A che punto è quest’ultimo provvedimento?

"Il chiosco deve spostarsi e l’imprenditore ha individuato un’area. La struttura non determina alcunché ma si presta a occultare persone. Comunque ribadisco che l’omicidio è stato un caso nato da una lite che poteva succedere ovunque".

Milena Montefiori