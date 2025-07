Piazza Dante, insicurezza e degrado: "Sono in arrivo gli street tutor"

Sicurezza urbana e contrasto del degrado, in arrivo gli street tutor. Ad annunciare il prossimo obiettivo dell’Amministrazione comunale sul tema è stato l’assessore alla Sicurezza, Massimo Bosi, il quale è intervenuto lunedì durante il question time per rispondere all’interrogazione presentata dal consigliere in quota FdI, Andrea Monti. Nella premessa il consigliere Monti ha esplicitato le segnalazioni ricevute "quasi quotidiane da residenti e attività commerciali", legate a fenomeni di ubriachezza e accattonaggio in particolare nella zona di piazza Dante e nel tratto finale di corso Garibaldi. Da qui la richiesta di un aumento dei controlli da parte della Polizia locale, il ricorso ad agenti "anche in borghese" per il contrasto ai fenomeni di microcriminalità e la possibilità di ricorrere ai Daspo. Nella propria replica l’assessore Bosi ha enunciato tutte le azioni messe in campo dall’inizio della consiliatura ad oggi, compreso il report alla Prefettura nel corso del comitato ordine e sicurezza di un paio di settimane fa. "Abbiamo portato al prefetto la fotografia della situazione attuale, comprese le aree che presentano più problemi – ha puntualizzato Bosi –, incluso il parco Mita dove risultano situazioni che non riteniamo adatte alla normale convivenza. Piazza Dante e corso Garibaldi rappresentano un problema da anni. Dall’inizio del mandato abbiamo applicato diverse misure come la cantierizzazione dell’area verde. Mensilmente viene rinnovata l’ordinanza per la chiusura anticipata alle 20.30 dei negozi di vicinato, e sono entrate in vigore le ordinanze contro il consumo di vetro e di bevande alcoliche nelle aree verdi".

L’assessore alla Sicurezza si è poi soffermato sugli investimenti per riqualificare le zone ‘calde’: "Sono stati investiti 750mila euro di risorse Pnrr per la riqualificazione della palestra Cavallerizza (opera in via di conclusione, ndr), che termineremo entro il 2025, a cui si aggiungono 300mila euro di risorse comunali per la riqualificazione dell’area verde e del tratto adiacente alla palestra, opere che partiranno a settembre". Che si aggiungono alla creazione del Giardino della Legalità, recependo un ordine del giorno del consiglio comunale per l’intitolazione dell’area ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Proprio nei giorni scorsi il Giardino Falcone e Borsellino ha ospitato un evento sulla legalità in memoria di Marcella Di Levrano, vittima innocente di mafia, con la partecipazione della madre Marisa Fiorani. Quanto al parco Mita, "anche lì sono state investite molte risorse: col primo accordo di programma 170mila euro per la videosorveglianza e per la realizzazione di un campo da basket e da volley". Infine le prossime azioni che riguarderanno le aree verdi: "Stiamo preparando – ha concluso Bosi –, l’installazione della videosorveglianza e dei nuovi punti luce nella controstrada di corso Garibaldi. Fermo restando che la legge non prevede il ricorso al riconoscimento facciale. A breve inoltre partiranno le perlustrazioni dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Nucleo Cinofili. L’obiettivo, come suggerito dal prefetto, è attivare anche gli street tutor. Oggi però non ne abbiamo sul territorio e dovremo fare accordi con gestioni esterne".