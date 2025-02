Piazza della Resistenza, riasfaltatura del parcheggio

Sono iniziati i lavori già programmati, per migliorare le condizioni del manto stradale del lato sud del parcheggio di piazza della Resistenza. Saranno sostituite le caditoie per la raccolta acqua piovana che sono danneggiate, saranno fresati i dossi e rimosse le parti di asfalto ammalorato. Verrà ripristinato anche il marciapiedi che collega la circonvallazione Sacchetti con il giardino della piazza Garibaldi in adiacenza alla galleria. Lunedì e martedì si procederà con le operazioni di alfaltatura.