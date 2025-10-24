"Piazza delle Erbe, tutto fermo. Indagini in corso su reperti trovati"

Continua la discussione in merito al progetto di realizzazione dell’isola ecologica interrata in piazza delle Erbe a Faenza. Nei giorni scorsi attraverso una nota stampa, Ascom Confcommercio aveva invitato l’Amministrazione a ripensare il progetto, e aveva inoltre chiesto l’immediata richiesta di richiusura degli scavi ancora aperti. Un tema sul quale si era espressa anche la consigliera comunale in quota Lega Roberta Conti, la quale si era recata in prossimità del cantiere con l’intento di evidenziare le criticità presenti nell’area. Gli scavi, propedeutici alla realizzazione dell’opera finanziata da Hera attraverso il Pnrr, al momento sono fermi. E il cantiere vero e proprio, come aveva esplicitato il vicesindaco Andrea Fabbri, dovrebbe partire a gennaio 2026.

Nella giornata di ieri da Palazzo Manfredi, per rispondere "alle istanze e alla preoccupazione espresse da residenti ed operatori economici del centro storico" hanno fatto sapere che "si comprende pienamente il disagio generato dal ritardo rispetto alle tempistiche iniziali. È fondamentale specificare che l’intervento in corso, sebbene logisticamente affidato ad Hera, si svolge sotto la stretta supervisione e su indicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per il territorio". Per quanto riguarda il prolungamento del cantiere "è dovuto alla necessità di condurre approfondite indagini archeologiche per i lavori previsti per la realizzazione della nuova isola ecologica interrata. Procedure e tempistiche relative a tali scavi e alla messa in sicurezza di eventuali reperti sono di competenza esclusiva del Ministero della Cultura e dei suoi organi periferici, e non dell’Amministrazione comunale, che ne concede solo i permessi". Non è stata specificata l’entità dei ritrovamenti archeologici, ma l’Ente locale ha fatto sapere di aver sollecitato gli enti preposti "ben prima di uscite sui social da parte di parti politiche" e che si procederà con la fase di reinterro dell’area e successiva realizzazione della soletta di copertura "entro la prima metà del prossimo mese". Successivamente sarà ripristinata la normale viabilità.

"Nel ribadire l’impegno a sostegno della vitalità del centro storico è interesse comune – hanno esplicitato dall’Amministrazione –, che i lavori si concludano nel più breve tempo possibile, rispettando al contempo le esigenze della tutela del patrimonio pubblico e archeologico. L’Amministrazione agisce sempre con l’obiettivo di trovare soluzioni che bilancino la necessità di investire sulla modernizzazione dei servizi, come le isole ecologiche, e la doverosa conservazione della nostra storia". Non è ancora noto se interverranno modifiche progettuali alla realizzazione dell’opera. Nel caso ad esprimersi per prima, in questo caso, sarà proprio la Soprintendenza.

d.v.