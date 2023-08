Piazza Ferniani desolata dopo l’alluvione

Sotto ai portici di piazza Ferniani, ai piedi del grande condominio grigio, non ci sono più attività. Era quella, prima dell’alluvione, l’agorà del quartiere e il punto di ritrovo dei residenti. C’era il tabacchi gestito da Daniela Fabbri, il salone della parrucchiera Barbara Bambi, la macelleria di Stefano Bosi, la lavanderia di Elena Fagnoli, il negozio di pasta fresca di Marinella Cimatti, e il Caffè Ferniani condotto da Maria Teresa Bertuzzi.

Dal 17 maggio scorso di quelle attività restano solo le insegne. I locali infatti sono stati sventrati dalla fiumana, le attrezzature e i banconi ribaltati, la merce (anche quella contenuta nei magazzini sotterranei, ndr) è andata irrimediabilmente persa, sotto cumuli di fango e metri di acqua. A tre mesi esatti dal disastroso evento la situazione drammatica in altri quartieri del comune si è evoluta. In piazza Ferniani invece no.

"Questo era un piccolo centro commerciale che è venuto meno dopo essere finito sotto sei metri di acqua – spiega Maria Teresa Bertuzzi, titolare del bar e residente del quartiere –, ed ora con tutti i negozi chiusi e moltissimi residenti ancora fuori dalle proprie abitazioni uscire di sera fa paura".

I commercianti, attivi tutti da oltre trent’anni, vorrebbero riaprire nuovamente le proprie attività, ma a frenarli ora "è la mancanza di ristori" rilevano.

"Io ho 59 anni, ho aperto qui 33 anni fa, e se trovo qualcuno che vuole la licenza venderò -– sottolinea Fabbri, la tabaccaia che per il momento non riaprirà –. Mi dispiace perchè questo posto era la mia vita, ma se non arrivano i soldi non ricomprerò i terminali e la merce".

Identica la situazione per il macellaio Bosi, che era anche proprietario dei muri: "Faccio fatica a pensare di investire di nuovo. Sono stato qui per 35 anni e sono già in pensione, probabilmente andrò a lavorare da un’altra parte, così come mia moglie che non è ancora in pensione. Ho avuto circa 100mila euro di danni qui, tra merce e arredi. E avevo anche una dipendente a cui dovrò pagare il licenziamento".

Non è imminente nemmeno la riapertura della lavanderia, come spiega Elena Fagnoli: "Sono attività costose, ci vogliono decine di migliaia di euro che non sappiamo dove trovare se non ci daranno i ristori. Non è facile ricominciare tutto da zero, soprattutto perchè siamo avanti con l’età. Valuterò nei prossimi mesi se cercare un lavoro da dipendente".

Gli esercenti affermano di aver ricevuto qualche ristoro "ma solo dall’Inps". Marinella Cimatti e il marito "ancora meno degli altri – raccontano sconsolati –. Noi infatti abbiamo un altro laboratorio e quindi di fatto non ci spettavano".

Per loro la futura vendita dell’attività in piazza Ferniani "sarebbe stato il nostro Tfr – dicono ancora –. Non possiamo investire, ripristinando il negozio senza sapere sepoi i ristori arriveranno". Chi punta a riaprire è il Caffè Ferniani, la titolare spera di riuscirci entro la fine di settembre. Anche Barbara Bambi la parrucchiera è intenzionata a ritornare nel quartiere.

Lei, subito dopo l’alluvione ha trasferito temporaneamente l’attività in viale 4 novembre: "Ma il lavoro non è lo stesso. Per questo conto di tornare in Piazza Ferniani tra metà ottobre e inizio novembre – rileva –. Ora però i lavori da fare sono tanti, e io ho paura che possa ricapitare. Senza le donazioni tra l’altro non avrei potuto nemmeno far fronte alle prime spese".

