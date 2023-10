Piazza Ferniani, nuova vita. Le attività ripartono

Piazza Ferniani a Faenza è nuovamente piena di auto parcheggiate, alcune anche alla carlona. E Maria Teresa Bertuzzi da sabato scorso è tornata a servire colazioni e dispensare sorrisi dietro al bancone del suo bar. Il ‘Caffè Ferniani’ nella vetrina reca una dicitura ‘Teresina’, ma al di là del nome dell’attività è sempre lei a cimentarsi tra piattini, frigoriferi e macchina del caffè. In occasione della sua riapertura l’hanno festeggiata i clienti affezionati, i residenti e le autorità, perchè in effetti dopo la devastante alluvione di maggio scorso, un’attività che rialza la saracinesca non è solo un sollievo per chi vi lavora ma anche un segnale di ripartenza che infonde coraggio e speranza a chi quotidianamente vive quegli spazi.

Non a caso sotto al portico di Piazza Ferniani il pubblico esercizio di Bertuzzi è l’unica attività commerciale aperta.

Mancano ancora all’appello due parrucchieri, la macelleria, la lavanderia, il negozio di pasta fresca e il tabacchi.

Alcuni sono ancora prive delle vetrine, su quella della tabaccheria c’è invece un cartello con scritto ‘vendesi’. Peraltro il Caffè Ferniani è l’unico bar che si trova dal Ponte delle Grazie lungo via Lapi fino a Porta Montanara. Prima c’erano anche la pasticceria Pink Panther, il bar Faenza 1 e il bar adiacente al supermercato Cofra che da quel maledetto 17 maggio non ci sono più. Maria Teresa Bertuzzi oltretutto risiede poco distante, e si augura quanto prima che tutte le altre attività commerciali ancora chiuse prima o poi riaprano, così come spera che i residenti non ancora rientrati in casa possano ritornare nelle loro abitazioni.

"E’ una situazione strana – commenta pensierosa –, alcuni tra coloro che erano stati costretti ad andare via ora sono ritornati qui, ma non tutti. E sono ancora pochissime le attività commerciali che hanno riaperto".

Si emoziona poi quando le viene chiesto della sua riapertura, ripensando ai cinque mesi appena trascorsi: "Sono felice, non ce la facevo più a stare in casa. Questo è il mio mondo" sintetizza. Più o meno le stesse parole che utilizza Massimo Di Camillo, parrucchiere di via Bettisi anch’egli alluvionato. Da pochi giorni dopo lunghi mesi di lavori è ritornato ad esercitare la propria attività nel suo salone, che oggi si presenta rinnovato.

"Ho la pelle d’oca – riferisce pensando alla devastazione e anche all’affetto ricevuto –. E’ una sensazione stupenda ritornare qui. Ho cambiato qualcosa all’interno del negozio e le persone hanno apprezzato gli accorgimenti".

In generale "tutti i miei clienti sono stati contenti della riapertura. Per fare un esempio il primo giorno non funzionava l’acqua calda e non potevo quindi utilizzare il lavatesta. Ciononostante nessuno ha obiettato qualcosa ed anzi mi hanno detto di eseguire lo stesso i tagli e le acconciature perchè erano felici che io avessi riaperto e non volevano aspettare altro tempo".

Sabato nella piazzetta Ferniani alle 18,30 si esibirà la Metallurgica Viganò con la partecipazione di Maria Pia Timo, Alvio Focaccia e Valentino Bettini dei ‘Koppertoni’.

Uno spettacolo con aperitivo a ingresso libero aperto a tutta la cittadinanza per provare a ravvivare’ le zone alluvionate e celebrare un altro piccolo passo verso la difficile ripartenza dopo la terribile alluvione che ha colpito il nostro territorio nel mese di maggio.