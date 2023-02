Piazza Garibaldi si spegne alle 18.30 per ’M’illumino di meno’

Diversi appuntamenti oggi in occasione di ’M’illumino di meno - Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, iniziativa è organizzata da Radio2 con il programma Caterpillar. In piazza Garibaldi alle 16.45 si terrà ’Ovunque la natura’, letture per bambini a cura dei volontari ’Nati per leggere’ in collaborazione con la biblioteca ’Maria Goia’ e la libreria Bubusettete. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà nella biblioteca. Alle 18.30 poi ’La Piazza al lume di candela’, con riduzione dell’illuminazione pubblica e accensione candele. Diffusione in diretta della trasmissione Caterpillar; seguirà ’Il cielo e le stelle’, incontro con gli astrofili (cielo permettendo). In collaborazione con associazione Astrofili Cesenati ( www.astrofilicesena.it).