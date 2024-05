Piazza Garibaldi, via ai lavori. Ripristino dopo l’alluvione

La piazza Garibaldi di Lugo sarà rimessa a nuovo. Dal primo pomeriggio di oggi, al termine del tradizionale mercato ambulante settimanale, metà della piazza sarà occupata dal cantiere incaricato di risistemare l’intera area. I lavori di ripristino post alluvione rientrano tra quelli finanziati dalla Struttura Commissariale a seguito degli allagamenti del maggio 2023. Il progetto degli interventi è stato elaborato dall’ufficio tecnico del Comune di Lugo. La ristrutturazione di piazza Garibaldi costerà 270 mila euro che serviranno non solo a coprire la spesa necessaria per rifare la copertura ma anche per sistemare l’area destinata a parcheggio in via Macello Vecchio di fronte all’ex discount, ora di proprietà comunale, struttura nella quale troveranno spazio le nuove palestre di judo e boxe. Nello specifico, gli interventi che saranno realizzati andranno a operare nei punti danneggiati "con fresature e scarifiche e con la rimozione delle macerie per poi rifare la superficie con bonifiche locali e puntuali a seconda della necessità". Allo stesso modo saranno controllati e messi in quota i pozzetti e, nel caso sia necessario, quelli danneggiati saranno sostituiti con dei nuovi.

Il cantiere, allestito da oggi, chiuderà metà della piazza per una decina di giorni, periodo variabile anche in relazione all’andamento meteo. In questo modo, la metà libera sarà utilizzabile per i parcheggi. Terminati i lavori, il cantiere si sposterà nella restante metà liberando quella sistemata. L’intero intervento avrà una durata di circa 3 o 4 settimane durante le quali il mercato ambulante sarà trasferito lungo via Foro Boario. "Con piazza Garibaldi iniziamo il secondo degli interventi di ripristino post alluvione dopo quello di via Compagnoni – spiega l’assessora ai lavori pubblici del comune, Veronica Valmori –. Intendiamo realizzare i lavori nel modo più efficiente possibile, anche per contenere i tempi verso gli operatori del mercato e farli tornare nel loro luogo abituale al più presto. È sicuramente un intervento di rilevante importanza e il primo che riguarda le piazze del centro dal momento che altri ripristini sono previsti nei prossimi mesi in piazza Trisi, piazza Cavour e piazza 1° maggio".

Monia Savioli