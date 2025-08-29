Piazza in tavola e inaugurazione dell’ex mercato coperto

Piazza della Libertà torna a farsi osteria all’aperto per ’La piazza in tavola’, l’appuntamento bagnacavallese di fine estate dedicato alla convivialità e ai sapori del territorio: questa sera, venerdì 29 e domani, sabato 30, dalle 19 alle 23, saranno allestite due serate all’insegna del Bursôn, il vino simbolo dell’area bagnacavallese.

Oggi il filo conduttore sarà ’L’estate sta finendo… Cena con vini del Consorzio Il Bagnacavallo’, con accompagnamento musicale. Domani la serata sarà preceduta, alle 16, dall’inaugurazione dell’ex mercato coperto dopo gli ultimi lavori realizzati con fondi Pnrr; dalle 19 ci sarà ’La vendemmia sta arrivando… ma intanto si cena con il Bursôn che è già in cantina’, con la premiazione del miglior Bursôn attualmente in commercio. Anche in questa seconda serata è previsto accompagnamento musicale.

Lo stand gastronomico aprirà alle 19. In menù: tagliolini allo Scalogno di Romagna, cappelletti al ragù, cous cous di verdure, grigliata mista, cinghiale con polenta, verdure gratinate, patate fritte e dolce. Alla mescita penserà il Consorzio ’Il Bagnacavallo’, con una selezione di vini del territorio e, naturalmente, il Bursôn. Domani, prima dell’apertura della serata in piazza, alle 16 sarà inaugurato l’ex mercato coperto di via Baracca, restituito alla città al termine dei lavori di rigenerazione finanziati con fondi Pnrr: uno spazio che tornerà ad animare il centro storico con nuove opportunità di utilizzo. Info sulla ’piazza in tavola’, prolocobagnacavallo@gmail.com e www.bagnacavalloproloco.it e www.bagnacavallocultura.