Piazza Kennedy, weekend tra piante e fiori E ci sarà anche spazio per l’artigianato artistico

Sabato e domenica piazza Kennedy si colorerà con ‘Piazze in Fiore’ tra piante e fiori, anche rari e da collezione, che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate. Esemplari per i giardini e spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi interni. I floricoltori sapranno consigliare come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.

Si potranno acquistare piante fiorite e gemmate come camelie, ortensie e begonie anche di grandi dimensioni. E ancora rose antiche, a cespuglio, rampicanti, profumate e colorate, saranno tra le protagoniste di questa mostra mercato fra le più apprezzate in città. In piazza Kennedy arriveranno anche ginseng, curcuma e cicas, sia grandi che piccole che donano un tocco esotico agli spazi casalinghi. Chi è alla ricerca della pianta perfetta per creare siepi maestose troverà le bouganville spettacolari e già di grandi dimensioni, gelsomini profumatissimi e le clematidi. Mentre gli amanti delle piante grasse, succulente e rare troveranno tante varietà nella mostra-mercato cittadina, inoltre anche particolari composizioni di grasse da collezione, aloe vera e le sempre più ricercate piante verdi, di origine tropicale. Non mancheranno, infine, le erbe aromatiche e bio da utilizzare in cucina. A integrazione del mercato dei fiori, si troveranno gli stand di artigianato selezionato e articoli per il giardino con vasi e contenitori.

E il sabato sarà visitabile anche l’orto botanico, chiamato anche il giardino delle erbe dimenticate, di piazzetta Serra (tra piazza Kennedy e il duomo), dalle 9 alle 12.30.