Piazza Mameli, via ai lavori. Si parte questo lunedì fino al 12 settembre

I lavori sono slittati di una settimana: partirà quindi lunedì 23 giugno il cantiere per riqualificare piazza Mameli e renderla più ’green’, con più alberature e pavimentazione permeabile. Per questo motivo il parcheggio, che può accogliere una quarantina di auto, resterà chiuso fino al 12 settembre. L’intervento rientra in un progetto più ampio che prevede otto azioni complessive, finanziate con un contributo di 1.103.640 euro dal ministero della Transizione ecologica, nell’ambito di un programma sviluppato in collaborazione con Anci e Ispra. Il programma è finalizzato alla realizzazione di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, con l’obiettivo di aumentare la resilienza delle città agli eventi estremi, come le ondate di calore, le piogge intense e i periodi di siccità.

Nel dettaglio i lavori nel parcheggio di piazza Mameli prevedono la demolizione della pavimentazione attualmente presente sia nell’area destinata al parcheggio sia in parte delle corsie stradali. Successivamente verrà realizzata una nuova pavimentazione drenante e permeabile, in calcestruzzo eco-compatibile o con materiali equivalenti. All’interno dell’area saranno create due nuove zone verdi, con nuove alberature (acero rosso e acero minore, ginkgo biloba a portamento colonnale) per aumentare gli spazi all’ombra durante l’estate. Queste aree avranno anche la funzione di ’rain garden’, grazie alla cordolatura interrotta che permetterà il deflusso naturale delle acque meteoriche.

Infine verranno riorganizzati gli spazi per la sosta, che al termine saranno 42.