"Piazza Ricci, polemiche inutili"

"Il pressapochismo e l’assenza di nozioni di base su questo importante progetto realizzato nella nostra città denotano l’assenza di conoscenze oggettive e la volontà di denigrare e di non aver rispetto per le nostre comunità e per le istituzioni". È la risposta del sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi alla polemica sul restyling di piazza Ricci. Con un’interrogazione infatti nei giorni scorsi la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti ha chiesto che i tecnici della Regione verifichino che i lavori di ristrutturazione della piazza siano stati eseguiti in maniera conforme alle normative vigenti, soprattutto in materia di barriere architettoniche. Per Evangelisti sono sospetti l’aumento dell’importo dei lavori (passato da 260mila a 303mila euro) così come aspetti quali "la pavimentazione uso parcheggio con scalini", le "fughe eccessivamente larghe" e "uno stallo di sosta per disabili in cui la sedia a rotelle andrebbe a incagliarsi".

"L’imbarazzante e dozzinale ricostruzione della consigliera fa il paio con le altrettanto approssimative e strumentali considerazioni che i due consiglieri comunali di Massa Lombarda organici al partito della presidente del Consiglio sistematicamente propongono – scrive il sindaco in una nota –, evidenziando scarsa o assente cultura istituzionale e inadeguata preparazione, che è sotto gli occhi di tutti(...). Infatti le considerazioni della consigliera regionale di Fratelli d’Italia altro non sono che la fotocopia di quesiti a cui l’amministrazione comunale e il nostro consiglio comunale hanno sempre corrisposto". Bassi definisce le affermazioni di Evangelisti fantasiose: "Era sufficiente documentarsi, gli atti sono a disposizione di tutti da oltre 2 anni", aggiungendo che l’aumento dell’importo dei lavori si deve all’aggiornamento del prezziario regionale per le opere pubbliche e che "gli standard di parcheggi al servizio di persone disabili sono rispettati come da norme". "Il progetto è stato condiviso, concertato con le associazioni di categoria di commercianti e artigiani con cui abbiamo siglato una convenzione specifica – conclude Bassi –, ha ricevuto il parere positivo della Soprintendenza, è stato illustrato (senza alcuna considerazione negativa) al Consiglio comunale, il flyer del progetto e delle fasi operative è stato consegnato a operatori economici e residenti".

Fa eco al sindaco la consigliera regionale Pd Mirella Dalfiume: "Qui siamo abituati a rispettare regole e procedure, e non dubito che l’amministrazione comunale di Massa Lombarda, il sindaco e la sua giunta, il consiglio comunale e la struttura tecnica dell’Unione dei Comuni le abbiano rispettate anche in questo caso. Ma siamo in campagna elettorale e comprendo che ogni pretesto diventa buono per sollevare polveroni".