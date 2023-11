Piazza Vivaldi cambia volto. Da parcheggio a luogo di eventi

Con la riqualificazione da 770.000 euro a Lido Adriano di

Ravenna piazza Vivaldi, da parcheggio diventerà uno spazio per spettacoli musicali e teatrali, "rendendola attrattivo per la collettività". I lavori finanziati dal Pnrr, annuncia il Comune di

Ravenna, partiranno lunedì e prevedono tutta una serie di interventi. Innanzitutto la pavimentazione che da asfalto diventerà in pietra naturale e “alzata” rispetto al marciapiede, con una zona centrale col nuovo palco per i concerti, la zona di relax e quella lato mare dove potranno essere ospitate conferenze, proiezioni all’aperto, mercatini varie attività ricreative. Un’area sarà utilizzabile anche per parcheggiare moto e scooter, e verranno mantenuti i pini. Saranno realizzati anche percorsi tattili cercando di ampliare il più possibile l’accessibilità tramite pavimentazione in pvc e mappa tattile su leggio. Fra la nuova piazza ripavimentata e il parcheggio esistente verrà ampliata la fascia verde con “microparchi”, con pavimentazione drenante color legno e panche da lettura. Quest’area punta a dare più ‘privacy’ e a essere usata dai visitatori per la lettura e il refrigerio all’ombra dei pini. Nei micro-parchi saranno installate 12 sedute.

Nel marciapiede in porfido, che circoscrive la piazza sui due lati verso la strada, in sostituzione delle panchine esistenti, verranno posizionate 12 panche a forma di parallelepipedo. Quanto al palco fisso sarà 12,80 per 9,40 metri e alto circa 1,30 metri e i gradoni, che permettono di salire sul palco saranno rivestiti in pietra per dare uniformità alla piazza. Il restyling prevede anche la sostituzione dei pali dell’illuminazione con design moderno e tecnologia a led, oltre all’eliminazione del faro centrale. "Piazza Vivaldi è da tempo un luogo frequentato da residenti e turisti, soprattutto d’estate, perché vi si svolgono numerose attività – spiega l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte –. Con questo intervento di rigenerazione urbana diventerà ancora di più un polo attrattivo turistico, moderno e funzionale a favore di una località che ha visto accresce la sua attrattiva come meta di vacanze, ma anche aumentare il numero dei residenti".