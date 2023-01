Piazza Vivaldi, da parcheggio ad arena

Da parcheggio, piazza Vivaldi a Lido Adriano diventerà un ‘hub’ culturale per spettacoli musicali e teatrali, grazie a una riqualificazione che vuol valorizzare lo spazio pubblico. È stato infatti approvato dalla giunta il progetto di riqualificazione di piazza Vivaldi del valore di 770mila euro che saranno interamente finanziati dai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). I lavori cambieranno sensibilmente il volto dell’area."L’intervento di rigenerazione urbana – afferma l’assessore all’Urbanistica Federica Del Conte – è fortemente voluto dal Comune poiché contribuirà a definire un polo attrattivo turistico moderno e funzionale in una località balneare che dal 2015 registra una crescita turistica costante". Il progetto intende trasformare la piazza da quella che è attualmente, in sostanza un parcheggio con pavimentazione in asfalto, in un hub culturale in grado di accogliere spettacoli musicali e teatrali, attraverso una riqualificazione che valorizzi lo spazio pubblico rendendolo attrattivo per la collettività. La piazza, che misura 2.600 metri quadri, è punto nodale tra viale Virgilio e il lungomare viale Petrarca. Come cambierà? È stata ripensata con pavimentazione in pietra naturale per dare continuità al porfido esistente del marciapiede del lungomare, ma con una propria identità, dal momento che verrà ‘alzata’ rispetto alla quota dello stesso marciapiede....