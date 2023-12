Piazza XIII Giugno, costi dei lavori triplicati

È stato approvato nel pomeriggio di ieri, durante la riunione della giunta comunale di Lugo, il progetto esecutivo degli interventi previsti per sistemare piazza XIII Giugno. A quasi due anni da quell’11 febbraio del 2022 in cui, a oltre 10 anni dopo il fine lavori, è stata interdetta la circolazione delle auto, delle biciclette e dei pedoni nei 4.500 metri quadrati completamente dissestati che ne formano il cuore, la piazza tornerà a ospitare un cantiere. A gennaio 2024 partirà la gara di appalto che dovrà portare alla scelta della ditta che si occuperà dei lavori il cui costo, nel frattempo, è triplicato. "I lavori quindi partiranno nella prossima primavera – spiega l’assessora i lavori pubblici, Veronica Valmori –. Ovviamente gli interventi seguiranno un progetto nuovo, non quello di 10 anni fa, ormai obsoleto. Andremo infatti a intervenire nel sottosuolo per ripristinare i sottoservizi come fogne e allacci, danneggiati dall’alluvione, e in superficie con la sostituzione delle alberature e la realizzazione di postazioni per la ricarica delle auto elettriche".

Quanto dureranno i lavori ancora non si sa. "Dipenderà dalla ditta e da come vorrà organizzarsi – precisa Valmori –. Sicuramente si procederà per passaggi successivi al fine di non chiuderla completamente nel rispetto delle esigenze di residenti e attività commerciali". Ed è proprio a loro che sarà dedicata, al termine delle festività, la riunione che l’amministrazione ha intenzione di convocare alla presenza anche delle associazioni di categoria. "Andremo a spiegare loro l’intervento – sottolinea – oltre ai vantaggi che porterà e anche agli svantaggi correlati alla presenza del cantiere".

La controversia aperta nel 2017 contro la società Foro Boario srl che, nel lontano 2009 ha realizzato i lavori sfociati negli esiti che sono da anni sotto agli occhi dei lughesi, intanto non si è ancora risolta. Nonostante questo l’amministrazione, che a più riprese in questi anni ha annunciato l’avvio degli interventi per poi continuare a rimandarli, ha deciso di procedere anche a fronte dei ’movimenti’ anomali dell’asfalto, pericolosi per la sicurezza dei cittadini, che si sono acutizzati dopo l’alluvione del maggio scorso. All’interno della variazione di bilancio di 2 milioni di euro votata a settembre sono compresi i 687.500 euro che serviranno ad avviare gli interventi legati al rifacimento dei sottoservizi. Al termine dell’operazione la piazza, per la quale nel 2009 erano stati stanziati 450.000 euro poi diventati 712.550 per effetto dell’adeguamento dei costi di materie prime e bonifica del suolo, verrà quindi a costare, con l’ultimo stanziamento, 1.400.000 euro.

Monia Savioli