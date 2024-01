Piazza XIII Giugno, ecco il piano di sistemazione

Una coincidenza non voluta. All’indomani della sentenza pronunciata dal Tar che di fatto riconosce la corresponsabilità degli errori commessi nel 2009 nella realizzazione del manto di piazza XIII Giugno fra Comune di Lugo e società Foro Boario, si è svolto, nella mattina di ieri, l’incontro di presentazione alle associazioni di categoria della città del nuovo progetto che renderà di nuovo fruibile lo spazio. "Approfondiremo con i nostri legali la sentenza del Tar Emilia Romagna che riconosce in parte la fondatezza degli argomenti del Comune nel giudizio amministrativo per decidere come procedere – è il commento del primo cittadino, Davide Ranalli –. Sottolineiamo che ora, anche in una sentenza, si stabilisce che quei lavori sono stati eseguiti in modo non conforme. La lunga e complessa vicenda giudiziaria, ricordiamo che esiste ancora un giudizio pendente in Cassazione, non ha effetti sul futuro cantiere di piazza XIII Giugno che abbiamo finanziato". Il pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale ha riconosciuto al Comune un risarcimento di circa 287mila euro, pari alla metà del danno materiale. L’altra metà sarà invece a carico dello stesso Comune.

Tutto questo non andrà a interferire con il nuovo intervento finanziato dalle casse comunali per 1.400.000 euro, cifra che copre i costi del rifacimento integrale del manto, sottoservizi, alberature e colonnine elettriche per biciclette e automobili. I lavori, che probabilmente inizieranno in primavera, si protrarranno fino al novembre prossimo con l’intenzione di conservare inalterati i posti auto previsti. Da parte delle associazioni di categoria, plauso e qualche timore. "Bene che si intraveda la possibilità di una sistemazione definitiva – sottolinea Ascom Confcommercio –. È chiaro che dovrà essere portata molta attenzione alle tempistiche e all’esecuzione dei lavori soprattutto se si dovrà procedere con affidamenti a imprese diverse. Per questo ci aspettiamo un coinvolgimento nella pianificazione dei lavori e una sua continua condivisione". Dello stesso parere è anche Confesercenti: "L’aspetto positivo, al di là della sentenza pronunciata dal Tar è che comincia finalmente a delinearsi un percorso concreto di rifacimento della piazza. La nota negativa è che ci saranno disagi da sopportare speriamo limitati. Abbiamo perso molto tempo con diverse conseguenze. Adesso ci aspettiamo che la strada sia spianata, in tutti i sensi". Il progetto, da parte di Cna, "va sicuramente a rivalorizzare una delle più importanti piazze della nostra città. Abbiamo notato una particolare attenzione al verde e alla mobilità elettrica in quanto il progetto prevede anche diversi punti di ricarica. I tempi che ci hanno proposto sono tempi giusti". I lavori di scavo andranno a rimuovere uno strato di oltre un metro. Ciò significa che, moltiplicando la misura per l’estensione dell’area, saranno da portare via e poi da reinserire oltre 7.000 metri cubi di materiale con la relativa movimentazione dei mezzi. "Il nostro auspicio – conclude Confartigianato – è che venga conservata una stretta correlazione con il mondo delle imprese e delle associazioni che le rappresentano per capire come meglio organizzare il lavoro al fine di procurare meno disagi possibili". Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale incontrerà le attività presenti nel comparto, i residenti e, successivamente, convocherà la Consulta di Lugo Nord sempre al fine di presentare il nuovo progetto.

Monia Savioli