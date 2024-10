Piazza XIII Giugno, fine lavori nella primavera del 2025

Si dovrà aspettare ancora qualche mese per vedere finalmente finita piazza XIII Giugno. Il termine dei lavori è definitivamente slittato alla primavera del 2025 in linea con quanto previsto dal programma che prevede 270 giornate di lavoro. L’ipotesi iniziale contemplava che il cantiere – avviato a inizio agosto - avrebbe dovuto concludersi entro 180 giorni quindi – più o meno – entro la fine dell’anno. Una speranza, quest’ultima, seppur lieve, che diversi esercenti della zona ancora cullavano, stanchi di contemplare negli ultimi dieci anni lo stesso panorama fatto di avvallamenti e transenne a impedire gli attraversamenti per la pericolosità dell’area.

I lavori, del valore di un milione e 400.000 euro, sono affidati alla ditta Zini di Imola che ora sta rimodulando il calendario delle scadenze anche "alla luce degli imprevisti incontrati", come il ritrovamento, durante gli scavi effettuati per raggiungere allacciamenti e sottoservizi, dei vecchi basamenti di cemento sui quali si innestavano i pilastri della struttura nella quale un tempo si svolgeva il mercato del bestiame.

A questo si aggiunge l’opportunità di rimandare a condizioni meteo più miti, la stesa del manto che il freddo invernale potrebbe compromettere. La primavera del 2025 rappresenta il traguardo anche per un altro dei cantieri più importanti che riguardano la città. In questo caso si tratta dell’auditorium che non sarà pronto entro la fine dell’anno, come fino ad ora indicato, ma nei primi mesi dell’anno prossimo.

La variante di 60 giorni che sarà presentata a giorni è il risultato delle difficoltà riscontrate dalla posizione in cui si trova il cantiere, incastrato fra altri stabili. La parete dell’edificio accanto, ad esempio, ha avuto necessità di un consolidamento che ha comportato giorni di lavoro ulteriori. In più la nuova funzione di sala cinematografica, emersa in corso d’opera nell’intenzione di intercettare i contributi regionali a copertura dell’80% dei 500.000 euro di spesa necessari, ha richiesto interventi di predisposizione inizialmente non contemplati.

L’auditorium che è in corso di realizzazione da metà 2023, ha richiesto fino ad ora un investimento di 2.250.000 euro finanziati da fondi derivati dal PNRR. Quarta e nuova proroga per il fine lavori anche per Palazzo Rossi per il quale il traguardo è decisamente più vicino.

Gli interventi di adeguamento e restauro di alcune parti dell’edificio termineranno infatti alla fine del mese prossimo. I locali ricavati al primo piano, destinati tutti a uffici, diventeranno la nuova sede del settore lavori pubblici del Comune di Lugo il cui trasloco è pianificato nei primi mesi del 2025. Il piano terra invece, resterà al momento in uno stato grezzo in attesa di destinazione.

Monia Savioli