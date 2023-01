"Piazza XIII Giugno, interverremo"

Di tornare a parcheggiare in Piazza XIII Giugno entro l’anno al momento non se ne parla. Però non mancano le buone notizie relative allo spazio che dal 2011, ad un anno dalla conclusione dei lavori di sistemazione effettuati a seguito della convenzione tra amministrazione comunale di Lugo e Società Foro Boario, continua a dare problemi divenuti sempre più gravi fino all’interdizione emessa l’11 febbraio del 2022, oltre 10 anni dopo il fine lavori, dal sindaco. Da quella data il cuore della piazza pari a 4.500 metri quadrati è circondata da transenne che impediscono di fatto la circolazione delle auto, delle biciclette e dei pedoni a causa dello "stato di avanzato e progressivo dissesto tale da renderla pericolosa per la fruizione pubblica". Dopo anni, la vicenda giudiziaria legata ai lavori effettuati, ha fatto un piccolo passo avanti. "Abbiamo ottenuto l’autorizzazione ad intervenire con risorse nostre – spiega l’assessora ai lavori pubblici, Veronica Valmori. Nonostante le difficoltà di bilancio molte risorse saranno destinate al rifacimento della piazza. Fino ad un mese fa, questo passaggio sarebbe stato impensabile". Ora partirà la fase progettuale che entro l’estate porterà, in base alle tempistiche previste, all’apertura del cantiere. "Prima di tutto andremo a bonificare l’area. In...