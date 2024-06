Piazza XIII Giugno, lavori da metà luglio

Ancora poche settimane di attesa per l’avvio dei lavori in piazza XIII Giugno. Nel corso della riunione operativa tenutasi nella mattinata di ieri, che ha coinvolto oltre all’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori anche l’impresa affidataria e la direzione dei lavori, sono state definite le nuove tempistiche. I saggi effettuati finora sono serviti a individuare le profondità alle quali sono collocati i sottoservizi da rifare. "Era il punto che ci preoccupava di più – ha sottolineato Valmori –. Tutte le compagnie, da Enel a Tim, hanno autorizzato gli interventi. Ora mancano soltanto un paio di saggi e i lavori veri e propri potranno partire verso la metà di luglio". A riportare l’attenzione sulle condizioni di piazza XIII Giugno e gli impegni assunti a tal proposito dalla precedente amministrazione è stato anche Enrico Randi, referente della lista civica ’Noi con Enrico Randi’. "Ripercorrendo un po’ la storia recente, ci ricordiamo che l’allora assessore ai Lavori pubblici, poi riconfermato nella nuova giunta, ci ha detto, a mezzo stampa, in data 29 maggio 2022, che i lavori sarebbero partiti ’non prima di fine 2022’ – ricorda in una nota –. Niente viene fatto. Sempre l’assessore ai Lavori pubblici è tornato alla carica nel gennaio 2023, dicendo che i lavori sarebbero partiti ’dopo l’approvazione del bilancio, nella prossima primavera’. Cioè marzo/aprile 2023. Ancora una volta, non si vede nulla. Ma non finisce qui. Il 29 maggio 2024 viene detto ai cittadini e agli esercenti interessati che i lavori sarebbero iniziati la settimana successiva, cioè a partire dal 3 giugno. Ebbene, a oggi il cantiere è fermo. Sono stati fatti solo alcuni buchi, di cui ancora si vedono le tracce, ossia mucchietti di terra e detriti. Chiediamo alla nuova giunta comunale di prestare più attenzione a quest’opera fondamentale per il centro storico. Ci ricordiamo quanto rapidamente hanno rimesso a nuovo il parcheggio dietro la Rocca? Quindi fare bene e rapidamente si può".

Con l’avvio del cantiere alla nuova data di metà luglio l’intera area sarà trasformata in un cantiere vero e proprio. "Prima sarà liberata tutta la superficie – spiega Valmori – poi sarà eseguito lo sbancamento dell’area per procedere al ripristino complessivo andando per step successivi". A essere tolti, oltre ai pali della luce, saranno anche gli alberi attualmente presenti. "Le loro radici affondano nel materiale che dovrà essere completamente rimosso – precisa l’assessora –, infatti in tutti questi anni non sono cresciuti. La nostra intenzione è di recuperarli, pulendo le radici. Non sappiamo però in che misura questa operazione sarà fattibile. Dovesse non essere possibile, gli alberi saranno sostituiti. In aggiunta, la ditta che eseguirà i lavori si è impegnata a piantare lo stesso numero di alberi in altre zone. È prevista pertanto una compensazione".

Durante i lavori, l’illuminazione dei negozi e delle attività che si affacciano sulla piazza sarà garantita dalla messa in opera di una linea Enel esterna.

Monia Savioli