Piazza XX Settembre? Meglio dell’Aquila

A Santi Muratori non piaceva l’indicazione toponomastica ‘Piazza XX Settembre’. "Per conto mio – era solito dire – finché avrò fiato seguiterò a dire piazza o piazzetta dell’Aquila, e niente piazza XX Settembre". E penso che anche buona parte dei vecchi ravennati sia d’accordo con lui. Dice ancora Muratori che la colonna con l’aquila, segno araldico del cardinale Bonifacio Caetani, Legato di Romagna dal 1605 al 1612, "dà vita alla piazza, alla quale è molto ben proporzionata. Provate a levarla (mentalmente): la piazza risulta nuda e fredda". Il fusto della colonna, disegnato da Francesco Longhi (figlio di Luca), è alto 4.40 metri e col basamento e con l’aquila, che è alta un metro, fanno in tutto 8.28 metri. Il basamento della colonna è un esempio di riciclo perché un tempo era la base della famosa statua dell’Ercole orario, detto anche Conchincollo per la conchiglia che recava sulle spalle che altro non era se non un orologio solare. Girolamo Rossi scrive che segnava anche le ore notturne ma l’affermazione è un po’ troppo azzardata.

Durante la dominazione francese la colonna non se la passò liscia. Furono cancellate le iscrizioni della base dedicate al cardinale perché ritenute "adulazioni menzognere" e anche l’aquila fu tolta sicché sulla sommità della colonna restò soltanto la palla di marmo che le faceva da piedestallo. La cosa non passò inosservata tant’è che il Fiandrini scriveva: “Quando questa Aquila si levava dalla Colonna di detta Piazza, gl’astanti replicavano, si leva l’Aquila, ma vi rimane l’Ovo”. Nel dicembre del 1799 l’aquila tornò al suo posto e, scrive ancora il Fiandrini, da quell’‘ovo’ nacque “un’aquila più trionfante (…) ripulita, e ridorata la corona ed artigli”. Oggi però non resta nessuna traccia di quella doratura.

In anni recenti Italia nostra, su mia indicazione, all’ingresso del voltone che collega piazza dell’Aquila con piazza del Popolo inserì la targa ‘Voltone Savini’ per ricordare gli affreschi sul soffitto, opera di Gaetano Savini, e soprattutto per dare un nome a quel passaggio. Oggi, però, ho scoperto fra i documenti di Santi Muratori che in tempi lontani il voltone aveva un nome. Si chiamava ‘Voltone Malipiero’, dal nome del capitano e podestà veneto Troilo Malipiero che lo costruì fra il 1489 e il 1890. Sulla fronte del voltone si leggeva anche una iscrizione latina commemorativa in onore del Malipiero. Sarebbe auspicabile, pertanto, aggiungere alla attuale targa la denominazione originale e, perché no?, riproporre anche l’antica iscrizione.

Franco Gàbici