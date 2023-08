Piazzetta in Festa al parco Savorini

Organizzata dall’associazione di promozione sociale ‘Il Ponte’ di San Bernardino, prende il via stasera, nel parco ‘Savorini’ della frazione lughese, ‘Piazzetta in Festa’, tradizionale evento tra note, sport e gastronomia. Si parte stasera: alle 19 apertura dello stand e alle 21 esibizione dell’orchestra ‘Veronica Ricci & Jastin Visani’. Domani a salire sul palco sarà il cantautore Ruggero Ricci. La festa prosegue domenica dalle 9 con la disputa l’11esima edizione del Gran Premio ‘Aps Il Ponte’, gara ciclistica per ‘Giovanissimi’. In serata, dalle 21, Daniela & Leonardo Vallicelli. ‘Piazzetta in Festa’ si concluderà lunedì con la live e il karaoke di Stefy & Alby. Tutte le sere lo stand aprirà alle 19 (la domenica anche alle 12). Tutte le sere l’ingresso è a offerta libera.

Lu.Sca.