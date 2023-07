Pic nic in spiaggia e la musica di Rareș

Picnic africano e concerto sulla spiaggia con Rareș

domani sera all’Hana-Bi di Marina di Ravenna

(viale Della Pace, 452G), inizio alle 21.30,

ingresso libero.

Nato a Birlad in Romania, cresciuto tra le acque salmastre della Laguna di Venezia e trasferitosi a Bologna per studiare Musica Elettronica al Conservatorio, Rareș ha scelto il suo nome di battesimo per mettersi

in gioco e fare sul serio nel mondo della musica italiana.

La serata, a partire

dalle 19, sarà preceduta dall’evento Dalla vigna alla spiaggia, picnic africano in collaborazione con Randi Vini.

A seguire ci sarà

invece

dj set di HollySpleef.

Per informazioni:

Bronson Produzioni 333 2097141.