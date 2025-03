"Picasso e De Chirico falsi". Assolto 56enne ravennate

Picasso e De Chirico: due nomi di primo piano della pittura mondiale. Ma secondo l’accusa, quelle due opere non erano genuine. E l’imputato, pur sapendolo, avrebbe contribuito ad accreditarne l’autenticità. Il diretto interessato - un 56enne ravennate difeso dall’avvocato Fabrizio Briganti - è stato assolto ieri pomeriggio "perché il fatto non sussiste".

Il reato gli era stato contestato il 24 settembre del 2020, giorno nel quale secondo la procura era emersa la mendacità delle due opere. Per collocarle sul mercato, occorrevano le adeguate certificazioni di autenticità. Ed era in questo solco che l’uomo era stato tirato in ballo cercando carte in tal senso. Il tribunale ha però riscritto la vicenda.

Le opere in questione sono un dipinto olio su tela raffigurante maschere e con la firma di De Chirico. E un dipinto tecnica mista su cartone raffigurante un personaggio stilizzato con la forma di Picasso. Due i reati contestati: la ricettazione continuata e la messa in commercio di opera di pittura di interesse storico.

De Chirico è il principale esponente della corrente artistica della Metafisica: le sue opere più importanti e ricercate sono quelle realizzate tra il 1910 ed il 1919; la vendita più alta registrata per una sua opera, è di 11 milioni di euro. A parte questi casi particolari, quando si ha a che fare con opere di particolare rilevanza, in media un olio su tela può valere tra i 50 mila euro ed i 3/4 milioni di euro.

Per Picasso (nella foto), il record assoluto è stato raggiunto per ’Donne di Algeri’ (Versione O) con 179,4 milioni di dollari. Ma ci si può assicurare opere dell’artista spagnolo anche per poche decine di migliaia di euro.