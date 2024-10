Picchia i genitori, arrestato e scarcerato. Ma non potrà rientrare in casa

Un uomo di 48 anni, residente a Marina di Ravenna, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, accusato di aver aggredito ripetutamente i suoi genitori a partire da febbraio di quest’anno. L’uomo, in preda all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, avrebbe instaurato un clima di terrore in casa, spesso rincasando in piena notte in stato di alterazione, urlando e sbattendo mobili, per poi sfogare la sua violenza sui genitori.

L’episodio culminante si è verificato il 29 settembre, quando i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ravenna sono intervenuti in un condominio dove era stata segnalata un’aggressione. All’arrivo, i militari hanno trovato il padre, anziano e cardiopatico, con un vistoso taglio al braccio, provocato dal figlio con i cocci di un vaso di porcellana utilizzati come arma. L’abitazione era in disordine e i genitori, visibilmente provati, hanno riferito che il figlio, ormai da mesi, rientrava spesso urlando, alzava il volume della Tv e sbatteva oggetti senza motivo, arrivando a colpire la madre con calci al costato dopo averla buttata a terra.

Dopo l’arresto, il Gip, Janos Barlotti, ha convalidato l’operato dei carabinieri, ma ha accolto la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Eva Pregu, imponendo all’uomo una misura alternativa alla detenzione in carcere che invece chiedeva la Procura. Il 48enne dovrà allontanarsi dall’abitazione familiare, non potrà avvicinarsi ai genitori a meno di 500 metri e sarà controllato tramite braccialetto elettronico. In caso di rifiuto, sarà obbligato a presentarsi tre volte alla settimana in caserma per firmare.

