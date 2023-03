"Picchia i marocchini, tornino a casa" Padre nei guai dopo pomeriggio di follia

"Se fossi stato in mio figlio vi avrei già tagliato la gola. Vi taglio la gola, vi squarto". E ancora: "Picchia i marocchini, loro devono tornare a casa. Il Marocco non è qua". Queste sono solo alcune delle frasi per le quali un 42enne di origine partenopea, difeso dall’avvocato Raffaella Salsano, è finito a processo per minaccia e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. I fatti sarebbero accaduti in Bassa Romagna. Ieri in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Tommaso Paone e al vice procuratore onorario Marianna Piccoli, a raccontare la vicenda sono stati due fratelli di origine marocchina, uno di 15 e uno di 14 anni, tutelati dall’avvocato Matteo Paruscio del Foro di Rimini con il quale i genitori si sono costituiti parte civile. Il maggiore è stato il primo a tornare con la memoria a quel 14 settembre 2021, giorno all’inizio della scuola, quando insieme al fratello più piccolo all’uscita dalle lezioni in un istituto della Bassa Romagna si è ritrovato davanti il figlio del 42enne imputato. "Ci ha chiesto perché lo seguivamo ma noi abbiamo risposto che non lo stavamo seguendo e che la strada è pubblica – ha iniziato il...