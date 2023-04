Picchia la madre, finisce in carcere

L’ultima volta, domenica sera, per sfuggire alle violenze del figlio si è chiusa in camera, e quando lui ha tentato di scardinare la porta, lei è fuggita dalla finestra, chiedendo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima. Fino a quel momento non lo aveva mai denunciato, nonostante vessazioni, botte e umiliazioni andassero avanti da tempo. L’uomo, 30anni, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti e rapina (una tentata e una consumata) del cellulare della donna, per impedirle di chiedere aiuto.

Il Gip Andrea Galanti ne ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere chiesta dal Pm Angela Scorza. La difesa, con l’avvocato Eva Pregu, ha avuto disponibilità ad accoglierlo ai domiciliari da parte della fidanzata, e in ragione di ciò chiederà una modifica della misura. Al momento, per il giudice, lasciare a casa l’indagato, dedito all’alcol e all’abuso di cocaina, comporterebbe un elevato rischio di reiterazione del reato. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ammettendo però le sue dipendenze e manifestando l’intenzione di curarsi in una comunità. La sera dell’arresto la donna ha riferito di aver ricevuto una chiamata dalla compagna del figlio, che a sua volta era stata malmenata. Quando la madre è rincasata, tanta era la paura, si è chiusa in camera. Una volta rientrato il 30enne, non trovandola, aveva cercato di abbattere la porta della sua stanza, ma nel frattempo la donna era scappata uscendo dalla finestra e raggiungendo a piedi la caserma. I carabinieri, nel frattempo, avevano ricevuto la chiamata della figlia della donna, preoccupata per le sorti della madre. Al loro arrivo, nell’appartamento hanno trovato il solo indagato sul divano del soggiorno, mentre la madre era in strada. La stessa ha riferito di essere vittima da circa un anno degli atteggiamenti aggressivi e mortificanti del figlio. I carabinieri hanno avuto riprova di ciò quando l’uomo, alla vista della madre, ha iniziato ad aggredirla verbalmente con frasi del tipo: “Giuro che stavolta l’ammazzo“ e “ ti do fuoco alla casa con te dentro“. I militari hanno trovato anche immediato riscontro della porta della camera da letto scardinata, dove la donna aveva trovato riparo, nonché di lividi ed ecchimosi che presentava, per i quali è uscita dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. La stessa ha poi riferito che il figlio, dedito agli stupefacenti e agli alcolici, la malmenava con una cadenza di tre, quattro volte a settimana.

Lo scorso primo aprile l’aveva colpita con schiaffi al volto, facendola cadere a terra. E quando lei aveva preso il telefono per chiamare le forze dell’ordine, lui glielo aveva strappato di mano, gettandolo a terra: da qui l’accusa di rapina. Il 7 aprile l’uomo aveva chiesto alla madre il telefono, che lei aveva nascosto. Notando la scatola di un cellulare nuovo, l’aveva utilizzata per colpirla alla testa, per poi sfasciare sedie e finestre. Anche in quella circostanza la donna, dopo essere stata sbattuta conto il muro, era scappata di casa. Dopo l’arresto, portato in ospedale, l’indagato è stato trovato con 1,2 gl di alcol nel sangue.

l. p.