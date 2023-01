Picchia la moglie davanti alla figlia Il giudice lo mette fuori casa

Insieme alla figlia minorenne ha trovato ospitalità in un albergo del litorale, dopo essersi rivolta a un centro antiviolenza in ragione delle vessazioni, anche di natura psicologica, che subiva da tempo. Il marito, 40 anni, originario della Germania, con precedenti, è invece stato denunciato a piede libero con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La donna, sua coetanea, aveva infatti deciso di denunciarlo lo scorso ottobre, al culmine di una serie di violenze, minacce e percosse, fino ad allora mai formalmente lamentate, che le stavano rendendo la vita impossibile. I due, entrambi operai, erano sposati da alcuni anni e abitavano a Cervia. I maltrattamenti si sarebbero protratti per diverso tempo e le indagini sono ancora in corso.

Nella loro abitazione cervese, l’altro giorno, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, per notificare all’uomo un’ordinanza con misura cautelare emessa dal Gip di Ravenna che gli ha imposto di lasciare la casa. Lo stesso, inoltre, dovrà osservare il divieto di non avvicinare la moglie e la figlia minorenne a una distanza non inferiore a 500 metri.