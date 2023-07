Picchiata e sequestrata "Cercò di strozzarla" Condanna per l’ex violento

Era accusato di una serie di maltrattamenti, con violenze fisiche ed insulti, ma anche di sequestro di persona per averle impedito, in più occasioni, di uscire di casa. L’uomo, Hmida R., 40enne tunisino, attualmente in carcere per altre vicende, è stato condannato a una pena di tre anni e tre mesi da giudice Cosimo Pedullà, a fronte di una richiesta di 5 anni della Procura ma al netto di un “non doversi procedere“ su un’accusa di stalking per la quale l’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Papiani, era già stato giudicato in un altro procedimento. La donna, che si era rivolta a Linea Rosa, era parte civile con la tutela dell’avvocato Valentina Bartolini.

Le violenze in ambito domestico erano cominciate già dagli albori della relazione. I primo episodio grave risale al 6 ottobre 2020, quando la donna si trovava a letto e lui, rovesciando il materasso, l’aveva fatta cadere a terra, inseguendola in casa per poi farla ricadere e colpendola ripetutamente al volto, stringendole le mani al collo e chiudendole naso e bocca. Armato di coltello, pur non puntandoglielo contro, aveva vibrato più fendenti contro un armadio. Secondo l’accusa, inoltre, le impediva di utilizzare il telefono e il 16 novembre l’aveva chiusa dentro casa, impedendole per l’intera giornata di uscire. Da qui l’accusa ulteriore di sequestro di persona. Altri scatti d’ira lo portavano, talvolta, a mettere a soqquadro l’abitazione, rovesciare sul pavimento ma anche su letto e divano detersivo liquido e rompere i cassetti. Dopo i pestaggi, quando veniva chiusa dentro casa, la donna era riuscita solo dopo diverse ore a scappare e chiedere aiuto ai vicini, ai carabinieri e recarsi al pronto soccorso per farsi medicare.

l. p.