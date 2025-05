Picchiato con una stampella. Massacrato dalla compagna. Arrestata e portata in carcere

Ematomi sparsi per il corpo, graffi, ferite in faccia. E soprattutto fratture alle costole e alla colonna vertebrale per una prognosi iniziale di almeno due mesi. In una sola parola: massacrato, con una stampella. A cui si sono sommate ferite sovra-infette, condizioni igieniche precarie e uno stato di estrema magrezza. Tanto che a distanza di settimane dal suo arrivo in ambulanza al Bufalini di Cesena (era il 22 aprile), risulta tutt’ora ricoverato. Chi si è spinto a ridurre così quell’uomo ultra-sessantenne del forese ravennate? Secondo la magistratura, la compagna, sua ex badante, di una decina d’anni più giovane. Tanto che, su richiesta della procura, nei giorni scorsi alla donna è stata applicata la custodia cautelare in carcere emessa dal gip Federica Lipovscek per pericolo di reiterazione del reato.

L’indagine, coordinata dal pm Angela Scorza, era scattata da una segnalazione del posto di polizia interno all’ospedale. Gli inquirenti avevano poi ascoltato l’anziano il quale in un primo momento si era dimostrato refrattario a indicare la donna, con cui conviveva da circa sei anni, spiegando di essere molto innamorato di lei. Quindi aveva ammesso che in effetti proprio la compagna lo aveva ridotto così usando il manico della sua stampella: un’arma impropria con la quale lei lo avrebbe pure picchiato sulla schiena (da qui le fratture vertebrali) facendolo cadere. Con l’asta a quel punto lo avrebbe infine colpito in testa. Una breve verifica ospedaliera, aveva consentito di risalire a un precedente referto del 14 agosto 2023 (prognosi di 40 giorni) per un non meglio precisato "trauma penetrante al bulbo oculare".

Secondo la testimonianza di una cugina dell’uomo, quella donna, inizialmente contattata per fare la badante, in passato in più occasioni aveva chiuso l’anziano fuori casa: tanto che lei due anni fa lo aveva trovato mentre vagava per i campi riaccompagnandolo. E una volta sull’uscio, la convivente lo aveva tirato con forza dentro casa richiudendo la porta. Per il giudice, le condizioni di trascuratezza e deperimento dell’uomo, si riflettono nel reato dei maltrattamenti. In quanto alle lesioni, le dichiarazioni dell’anziano sono state ritenute pienamente attendibili. Lui stesso del resto ha sottolineato di essere innamorato: scenario che esclude interessi nascosti nel volere accusare la donna. Anzi: ha cercato di proteggerla fino al’ultimo con un comportamento inizialmente reticente. Il fatto poi che lui vivesse solo con l’indagata, costituisce ulteriore indizio a favore dell’accusa.

Nel complesso la vicenda, così come finora venuta a galla - prosegue l’ordinanza - mostra un concreto pericolo di reiterazione di aggressioni fisiche: le stesse che hanno portato a gravissime conseguenze per l’uomo. Il quadro che ne esce - ha concluso il gip - è quello di una convivenza segnata da continue violenze: così frequenti da non consentire nemmeno la cicatrizzazione delle precedenti ferite.

Andrea Colombari