Piccoli spettatori a teatro tra musica, fiabe e animazione

Come da tradizione torna la rassegna lughese di teatro per le famiglie, con la direzione artistica di Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro. Il cartellone prevede quattro spettacoli dedicati ai bambini, in due sale diverse: tre spettacoli si terranno, come lo scorso anno, nella Sala Polivalente Il Tondo e uno si terrà a Voltana nel Teatro della Casa del Bambino. Una conferma dell’attenzione del Comune di Lugo e del Teatro Rossini per le giovani generazioni.

La rassegna offre ai genitori l’opportunità di passare una domenica pomeriggio – tutti gli spettacoli iniziano alle 16 – diversa con i propri figli, condividendo esperienze ed emozioni nuove e sempre entusiasmanti. I primi tre spettacoli si terranno a Il Tondo: si inizia il 26 gennaio con I 4 elementi che interpretano ‘Farabutti e faraboloni’, ideato e interpretato da Giulia Rossi e Paolo Piludu per la regia di Gianluigi Meggiorin. Uno spettacolo di strada che prevede interazioni con il pubblico e largo spazio alle improvvisazioni. Non si contano i numeri di magia comica, le gag in stile clown, i personaggi creati con le diverse parti del corpo.

Il 2 febbraio Jenny Burnazzi e Andrea Carrella interpretano ‘Medoro, il principe cieco’ con le immagini di Iside Montanari adatto a bambini dai 4 agli 8 anni con musica dal vivo e illustrazioni videoproiettate. Come dice Gianni Rodari, una storia può essere raccontata in tanti modi e così anche ciò che ci circonda.

Un mese dopo, il 2 marzo, Giallo Mare Minimal Teatro presenta ‘Trame su misura vol.1’ ovvero Capretta Giulietta e lupo Romeo, Casa di paglia, casa di legno e casa di mattoni di e con Renzo Boldrini, immagini dal vivo di Daria Palotti. Uno spettacolo che riscrive in chiave contemporanea alcune famose fiabe, utilizzando un mix di lettura, teatro, disegni dal vivo, videoproiezione e animazione di figure.

Infine, il 16 marzo a Voltana, al Teatro della Casa del Bambino, Drammatico Vegetale propone ‘Quattro volte Andersen’ di Pietro Fenati, con Pietro Fenati ed Elvira Mascanzoni. Lo spettacolo ricorda il mondo fantastico di Hans Christian Andersen. Il prezzo dei biglietti è di 5 euro. Biglietteria on line dal 15 gennaio: www.vivaticket.com. Info e prenotazioni: 0545/299542, biglietteria@teatrorossini.it.

Ugo Bentivogli