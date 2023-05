Piccolo Agone Placidiano, le premiazioni

Sabato prossimo, alle 20.45 presso il teatro Rasi, si svolgerà la premiazione della dodicesima edizione dell’Agone Placidiano, gara nazionale di traduzione dal greco antico all’italiano promossa dal liceo ‘Dante Alighieri’ di Ravenna. La gara, svoltasi il 18 febbraio presso il liceo classico ravennate, ha visto nove studenti dell’ultimo anno di corso classico provenienti dai licei ’Vivona’ di Roma,’Berchet’ di Milano, ’Forteguerri’ di Pistoia, ’Maffei’ di Verona, ’Petrarca’ di Trieste e ’Celio-Roccati’ di Rovigo impegnati nella traduzione e commento di un passo dalla I Olintica (3-4) di Demostene scelto dalla responsabile scientifica dell’Agone, la professoressa Chiara Francesca Faraggiana di Sarzana, già docente presso l’Università di Bologna. La stessa prova è stata svolta da dieci studenti dell’ultimo anno dellLiceo ravennate, che sono stati valutati in classifica distinta.

La commissione presieduta dalla professoressa Faraggiana di Sarzana ha attribuito i tre premi, offerti dall’associazione ex alunni del Liceo Ginnasio Dante Alighieri, ad Andrea Calcagna del Liceo “Forteguerri” di Pistoia, seguito da Giulia Poletti, del Liceo “Petrarca” di Trieste e Vittoria Biagetti, del “Vivona” di Roma. Una menzione di merito è inoltre stata assegnata a Marco Cappato, alunno del “Celio - Roccati” di Rovigo, che riceverà un omaggio dalla Delegazione di Ravenna dell’AICC “Manara Valgimigli”. Durante la cerimonia, che sarà aperta dalla performance della classe 4C “Una questione di pochi secoli” ovvero commedietta su’ rivolgimenti storici nel Medioevo”, saranno premiati anche i vincitori presenti in sala del Piccolo Agone Placidiano, gara di traduzione dal greco destinata agli alunni dei primi quattro anni di corso e svoltasi il 15 aprile con quasi mille studenti in 35 licei di 13 regioni italiane, su prove preparate e inviate dai docenti del Liceo Alighieri. I vincitori del Classico ravennate, distinti per i cinque anni corso, riceveranno un premio offerto dalla famiglia di Emanuela Branzanti, docente di lettere prematuramente scomparsa.