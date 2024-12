Piccolo mondo antico. Cinquant’anni senza il professor Bovini, studioso del passato

Cinquant’anni fa, il 1 gennaio 1975, moriva a Montalcino, sua città natale, all’età di 60 anni, il professor Giuseppe Bovini e Ravenna, come scrisse Friedrich Wilhelm Deichmann, pianse la perdita di un uomo che aveva dato nuovi impulsi agli studi delle antichità ravennati e alla vita culturale della città.

Giunto a Ravenna nel 1950 come Ispettore presso la Soprintendenza ai Monumenti della Romagna, gli fu affidata la direzione del Museo Nazionale con il compito di riordinarlo e di dare una nuova sistemazione ai chiostri di San Vitale. Ben presto Bovini polarizzò le sue attenzioni sui nostri mosaici promuovendo iniziative di grande livello volte a diffonderne la conoscenza attraverso mostre itineranti non certo con finalità turistiche ma per fare uscire Ravenna da una dimensione provinciale e restituirle la sua antica dignità di capitale imperiale.

I suoi interessi per i mosaici di Ravenna risalgono al periodo del restauro di Sant’Apollinare Nuovo quando, con la collaborazione del Gruppo dei Mosaicisti di Ravenna diretti da Giuseppe Salietti e Renato Signorini, Bovini raggiunse "risultati del tutto nuovi e inaspettati circa i mosaici ravennati, in special modo riguardo alla loro tecnica". E in quell’occasione mise in mostra le scene cristologiche offrendo la possibilità di ammirarle da vicino prima di essere ricollocate nella loro sede naturale.

Si deve a Bovini la ripresa nel 1954 dei Corsi bizantini, che secondo il Deichmann avrebbero dovuto chiamarsi "boviniani", non più una serie di conferenze, ma veri e propri corsi accademici tenuti da studiosi italiani e stranieri e soprattutto rivolti ai giovani studiosi.

Fra il 1955 e il 1965 Bovini dette vita al ’Comitato per l’esplorazione archeologica di Classe’, nato con lo scopo di presentare agli studiosi di tutto il mondo i risultati degli scavi avviati nella zona attorno all’antica basilica. Nel gennaio del 1960 vinse il concorso per la direzione della Biblioteca Classense ma avendo vinto quasi contemporaneamente il concorso per la cattedra di Archeologia cristiana all’Università di Bologna preferì accettare quest’ultimo incarico.

Infine, nel 1963, Bovini fondò a Ravenna l’“Istituto di antichità ravennati e paleo-bizantine” incorporandolo nella Facoltà di Lettere dell’Università di Bologna con sede nella Casa Traversari e avvalendosi della collaborazione di Wanda Gaddoni, storica segretaria dei corsi. Dopo la morte di monsignor Mesini assunse anche la direzione della rivista ’Felix Ravenna’. Di fondamentale importanza anche i suoi studi sulla cultura paleocristiana e in particolare dei sarcofagi paleocristiani.

Nel 1988 l’editore Longo, che ebbe in Bovini un amico e un collaboratore prezioso, pubblicò il volumetto ’Giuseppe Bovini. Una vita per l’archeologia cristiana e per Ravenna antica” scritto da Deichmann con in appendice la “Principale bibliografia di Giuseppe Bovini’ raccolta da Raffaella Farioli con la collaborazione di mons. Mario Mazzotti e di Wanda Gaddoni.

In occasione dei 50 anni della morte riteniamo sia doveroso organizzare un evento per ricordare a questi nostri tempi di corta memoria le figure che con la loro opera hanno contribuito alla crescita culturale della città.

Franco Gàbici